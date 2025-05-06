Uber купує турецький сервіс доставки їжі за $700 млн

Американська Uber Technologies придбала 85% сервісу доставки Trendyol GO у турецької Trendyol Group в межах угоди на суму близько $700 млн. Про це пише Turkey Today 6 травня.
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Деталі
- Trendyol Go, підрозділ доставки їжі компанії Trendyol Group (належить Alibaba), у 2024 році виконав понад 200 млн замовлень на $2 млрд, що на 50% більше, ніж торік. У сервісі зареєстровано 90 000 ресторанів і 19 000 кур’єрів.
- Очікується, що угода завершиться у другій половині 2025 року. Користувачі зможуть продовжувати використовувати додаток Trendyol Go, а Uber поступово інтегруватиме функції Uber Eats.
Контекст
Оголошення про угоду з’явилося напередодні публікації квартальних результатів Uber. На тлі прогнозованого зниження витрат споживачів у 2025 році через мита президента Трампа, інвестори чекають підтвердження зростання компанії. Нещодавно Uber відмовився від пропозиції на $950 млн за Foodpanda в Тайвані.
Uber також активно розвиває інші напрямки, регулярно оголошуючи партнерства у сфері автономних транспортних засобів для перевезень, доставки та вантажів.
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