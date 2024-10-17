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Uber вивчає можливість придбання туристичного сайту Expedia за майже $20 млрд – FT

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Компанія Uber вивчає можливість купівлі американського сервісу з бронювання подорожей Expedia вартістю близько $20 млрд, щоб розширити свій супердодаток, пише 17 жовтня Financial Times з посиланням на джерела. Купівля Expedia стала б найбільшою угодою для групи, яка прагне диверсифікувати свою діяльність.

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Деталі

  • Представники Uber звернулися до консультантів, щоб зʼясувати, чи можлива купівля і як її здійснити, повідомили три джерела видання. 
  • Водночас один із співрозмовників зазначив, що обговорення цього питання перебуває на «дуже ранній стадії» і угода може і не відбутися, а офіційної пропозиції Expedia поки що не було зроблено. Представники Uber і Expedia відмовилися від коментарів. 

Контекст

Останніми роками Uber розширив сферу діяльності. Компанія планує стати «платформою для задоволення всіх потреб у мобільності», говорив у травні 2023 року голова напряму поїздок Каміль Ірвінг. Зараз Uber, окрім таксі, надає послуги з доставки їжі, бронювання поїздів і авіаквитків, корпоративної логістики.

Потенціал Uber у на ринку M&A посилився завдяки 85-відсотковому зростанню акцій компанії за останній рік, що дозволило їй досягти ринкової капіталізації у $173 млрд. 

У лютому компанія відзвітувала про свій перший рік операційної прибутковості завдяки відновленню попиту на послуги таксі, а також доставці їжі, логістиці та швидкозростаючому рекламному напрямку. 

Чистий прибуток Uber у 2023 році сягнув $1,9 млрд проти збитків у $9,1 млрд у 2022 році. Виконавчий директор Дара Хосровшахі назвав ці результати «переломною точкою» для Uber.

За даними Expedia, виручка компанії у 2023 році становила $12,8 млрд. Водночас улітку 2024 року в компанії попередили, що зіткнулися зі зниженням попиту на туристичні поїздки.

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