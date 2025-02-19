Соглашение о критических минералах. Зеленский озвучил детали переговоров со США

Соглашение о недрах со США не было согласовано, поскольку в нем не было ничего о гарантиях безопасности для Украины, сейчас над ним работают юристы, сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции. Он подчеркнул, что Украина хочет гарантий безопасности в этом году и закончить войну в 2025 году.

Ключевые факты

«Документ был нечеткий, он был четкий только в одном: 50% мы должны отдать от того, что перечислено в документе. Кстати, мы этого не боимся. Я готов к публичности этого документа», – сказал президент.

Однако он добавил, что «это не поможет отношениям» между Украиной и США.

Зеленский отметил, что сказал министру финансов США Скотту Бессенту, что документ «не готов». «Там нет слова о гарантиях безопасности, – сказал он. – И уже на второй встрече, с Венсом (вице-президент США Джей Ди Венс, – Ред.) мы договорились, что там может быть что-то об этом, но никто не знает что».

Зеленский предложил четко прописать в документе проценты. «Я защищаю Украину. Я не могу продавать наше государство. Я сказал: «Давайте вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем меморандум и какие-то проценты». Мне сказали: «Только 50%», – на что президент, по его словам, отказал.

По словам Зеленского, дальше над соглашением продолжат работу юристы, президент не работает над деталями документа.

«Мы хотим гарантий безопасности в этом году, потому что мы хотим закончить войну в этом году», – сказал он, добавив, что предлагал НАТО.

Контекст

Переговоры между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом завершились 14 февраля в Мюнхене без объявления о соглашении по добыче полезных ископаемых. По данным источников Reuters, на встрече с двухпартийной группой сенаторов США за закрытыми дверями Зеленский выразил обеспокоенность по поводу предложения США. Источник сообщил, что президент обсудил собственное предложение по добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами, заявив, что оно было разработано в соответствии с Конституцией Украины.

Источники NBC News сообщили, что администрация Трампа предложила Украине предоставить США права на 50% редкоземельных металлов и дала понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с Россией о прекращении войны.

По словам двух чиновников, вместо того, чтобы платить за полезные ископаемые, соглашение о праве собственности станет для Украины «способом возместить США миллиарды долларов за поставки оружия и поддержку, предоставленные Киеву с начала войны в феврале 2022 года».

Трамп, не взявший на себя обязательство продолжать оказывать военную помощь Украине, заявил, что хочет получить от Киева редкоземельные минералы на сумму $500 млрд.