Угорщина готова підтримати продовження санкцій проти Росії – Bloomberg

Європейський Союз готовий продовжити санкції проти Росії за її агресію в Україні. Угорщина, яка раніше перешкоджала цьому, тепер готова дати свою згоду. Про це 27 січня пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Менше ніж тиждень тому угорський премʼєр вимагав відновлення транзиту газу через Україну в обмін на продовження санкцій проти Росії.

Деталі

Будапешт затягував прийняття рішення з грудня, коли премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив лідерам ЄС, що хоче дочекатися інавгурації Дональда Трампа, перш ніж вирішувати, чи підтримувати продовження санкцій. Санкції ЄС потребують продовження кожні шість місяців, і хоча зазвичай це формальність, для ухвалення рішення необхідна згода всіх країн-членів.

Трамп заявляв, що може посилити санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів для обговорення шляхів припинення війни. Утім, Орбан згодом пов’язав питання санкцій із енергетичною безпекою Угорщини та закликав ЄС тиснути на Україну для відновлення транзиту російського газу до Європи. З лютого 2022 року ЄС затвердив 15 пакетів санкцій проти Росії.

Після того, як кілька зустрічей послів ЄС цього місяця не дали результату, питання було передано на розгляд міністрів закордонних справ. Очікується, що Угорщина підтримає продовження санкцій. За даними видання, в обмін на поступки Європейська комісія зробить заяву щодо енергетичної безпеки блоку. У заяві буде підтверджено зобовʼязання допомогти Україні з ремонтом та стабілізацією інфраструктури, а також вирішити питання постачання газу та нафти.

Контекст

Контракт на транзит газу між Україною та Росією завершився 1 січня 2025 року, і Україна підтвердила своє рішення не продовжувати угоду. Щорічно через цю угоду Росія постачала близько 15 млрд кубометрів газу до Європи, зокрема до Словаччини та Австрії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступав за скасування санкцій проти Росії з моменту її вторгнення в Україну майже три роки тому.

17 січня стало відомо, що ЄС розглядає альтернативні механізми для збереження санкцій проти Росії. Зокрема, обговорюється можливість застосування закону 81-річної давнини, пов’язаного з бельгійським королем, аби уникнути угорського вето. Цей механізм може допомогти зберегти заморожені €190 млрд російських активів у ЄС.

Орбан, якого вважають одним із найближчих союзників Дональда Трампа в Європі, підтримував прагнення колишнього президента США швидко завершити війну. Однак 22 січня уряд Угорщини був здивований заявою Трампа, в якій він пригрозив посиленням санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на угоду для припинення війни.

24 січня Орбан закликав Євросоюз чинити тиск на Україну з вимогою відновлення транзиту російського газу до Європи, пов’язавши це питання з продовженням санкцій проти Москви.