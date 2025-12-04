Угорська нафтогазова компанія MOL повідомила американським чиновникам про зацікавленість у придбанні міжнародних активів російського нафтового гіганта «Лукойл». Про це 4 грудня пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

Міжнародний бізнес «Лукойлу», базований у Відні, включає нафтові переробні заводи в Європі, частки в нафтових родовищах Казахстану, Узбекистану, Іраку та Мексики, а також сотні автозаправних станцій по всьому світу.

Компанія MOL хотіла б придбати європейські НПЗ та АЗС Lukoil, а також частки в видобувних активах у Казахстані та Азербайджані, пише видання.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, давній союзник колишнього президента США Дональда Трампа, обговорював плани MOL з Трампом під час зустрічі у листопаді, повідомило одне з джерел Reuters. Візит забезпечив Угорщині річне відтермінування дії американських санкцій, що дозволило продовжити використання російської нафти та газу.

Контекст

Будапешт сильно залежить від російської енергетики, і Орбан, який перебуває при владі вже 15 років, довго намагався підтримувати добрі стосунки як із Москвою, так і з Вашингтоном. MOL також намагається купити сербського НПЗ NIS, що належить Росії та теж перебуває під санкціями США.

У жовтні США ввели санкції проти найбільшого приватного виробника нафти Росії в рамках зусиль змусити Москву припинити війну в Україні, що змусило «Лукойл» оголосити про продаж закордонних активів.

Компанія веде переговори з Exxon Mobil, Chevron та інвесторами з Близького Сходу напередодні дедлайну, встановленого США на 13 грудня, після того як Вашингтон відхилив швейцарського трейдера Gunvor як покупця.