Ухилення від сплати 1,2 млрд грн податків. БЕБ проводить обшуки на двох феросплавних заводах

Бюро економічної безпеки викрило два феросплавних заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції, повідомляє пресслужба бюро 12 грудня. Детективи БЕБ проводять обшуки на підприємствах.
Ключові факти
- БЕБ не повідомляє назви підприємств, але називає їх «афілійованими до відомих українських олігархів».
- Слідчі встановили, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та низки інших європейських країн.
- Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів нібито умисно занижували її вартість, що дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.
- Детективи встановили, що зазначені заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютна виручка від її продажу до України не поверталась. Зазначається, що сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.
- Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю $853 млн.
- Наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи проводять обшуки на цих підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до справи.
- Триває досудове розслідування за ознаками частини 3, статті 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів)».
Контекст
Феросплавна галузь майже повністю складається з підприємств, що входять до бізнес-імперії Ігоря Коломойського. Йдеться про Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати, а також Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів, пише Liga.net.
Крім цих підприємств, в Україні є ще Побузький феронікелевий комбінат, але він не працює з 2022 року, а також Краматорський феросплавний завод, який з 2020 року фактично припинив свою діяльність. Ще один завод Коломойського – Стахановський – знаходиться в тимчасово окупованій Кадіївці та ним не контролюється.
Нікопольським заводом феросплавів входить до неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 3 вересня ПриватБанк виграв судову суперечку в Нікопольського заводу феросплавів, яка тривала чотири роки. Чому вона блокувала справу у США проти Коломойського та Боголюбова – читайте тут.
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