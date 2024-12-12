Ухилення від сплати 1,2 млрд грн податків. БЕБ проводить обшуки на двох феросплавних заводах

Бюро економічної безпеки викрило два феросплавних заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції, повідомляє пресслужба бюро 12 грудня. Детективи БЕБ проводять обшуки на підприємствах.

Ключові факти

БЕБ не повідомляє назви підприємств, але називає їх «афілійованими до відомих українських олігархів».

Слідчі встановили, що підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та низки інших європейських країн.

Під час продажу сировини іноземним покупцям службові особи заводів нібито умисно занижували її вартість, що дозволило їм ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Детективи встановили, що зазначені заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютна виручка від її продажу до України не поверталась. Зазначається, що сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.

Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю $853 млн.

Наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи проводять обшуки на цих підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до справи.

Триває досудове розслідування за ознаками частини 3, статті 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів)».

Контекст

Феросплавна галузь майже повністю складається з підприємств, що входять до бізнес-імперії Ігоря Коломойського. Йдеться про Марганецький та Покровський гірничо-збагачувальні комбінати, а також Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів, пише Liga.net.

Крім цих підприємств, в Україні є ще Побузький феронікелевий комбінат, але він не працює з 2022 року, а також Краматорський феросплавний завод, який з 2020 року фактично припинив свою діяльність. Ще один завод Коломойського – Стахановський – знаходиться в тимчасово окупованій Кадіївці та ним не контролюється.

Нікопольським заводом феросплавів входить до неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 3 вересня ПриватБанк виграв судову суперечку в Нікопольського заводу феросплавів, яка тривала чотири роки. Чому вона блокувала справу у США проти Коломойського та Боголюбова – читайте тут.