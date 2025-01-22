Ухилення від сплати податків на 40 млн грн. БЕБ повідомило про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття

Детективи БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє пресслужба бюро. БЕБ не називає забудовника, проте наведені факти свідчать, що йдеться про Степана Гозду, власника компанії Gazda.

Ключові факти

За версією слідства, протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку.

Надалі, начебто з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

Слідчі стверджують, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.

Така схема начебто дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 млн грн податків.

Наразі йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів) в особливо великих розмірах, а частину нерухомого майна арештували.

Контекст

Будівельна компанія Gazda працює на ринку нерухомості з 2007 року, вона здала в експлуатацію понад 1500 квартир. Компанія будує житлові комплекси в Ужгороді, комерційні приміщення, а також таунхауси за містом. У портфелі такі проєкти, як ЖК «Сакура», Dream City, Park Land, River Land, Green Land, Sherwood та ін.

За даними «Опендатабот», Степан Гозда є бенефеціарним власником у ТОВ «СВКП «С. В.–ПЛЮС», ПП «Захід-Буд-Сервіс-У», ТОВ «Лоза Трейд», ТОВ «Панорама-Сіті Ужгород», ТОВ «Рівер Ленд Девелопмент» і ТОВ «Газда-Люкс».