Ухилення від сплати податків на 40 млн грн. БЕБ повідомило про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття

Детективи БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру найбільшому забудовнику Закарпаття в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє пресслужба бюро. БЕБ не називає забудовника, проте наведені факти свідчать, що йдеться про Степана Гозду, власника компанії Gazda.
Ключові факти
- За версією слідства, протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку.
- Надалі, начебто з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.
- Слідчі стверджують, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання, без реєстрації платника податку на додану вартість.
- Така схема начебто дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 млн грн податків.
- Наразі йому повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обовʼязкових платежів) в особливо великих розмірах, а частину нерухомого майна арештували.
Контекст
Будівельна компанія Gazda працює на ринку нерухомості з 2007 року, вона здала в експлуатацію понад 1500 квартир. Компанія будує житлові комплекси в Ужгороді, комерційні приміщення, а також таунхауси за містом. У портфелі такі проєкти, як ЖК «Сакура», Dream City, Park Land, River Land, Green Land, Sherwood та ін.
За даними «Опендатабот», Степан Гозда є бенефеціарним власником у ТОВ «СВКП «С. В.–ПЛЮС», ПП «Захід-Буд-Сервіс-У», ТОВ «Лоза Трейд», ТОВ «Панорама-Сіті Ужгород», ТОВ «Рівер Ленд Девелопмент» і ТОВ «Газда-Люкс».
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