Експорт «чорного зерна». БЕБ заявило про викриття у несплаті податків компаній з орбіти підсанкційного бізнесмена Альперіна

Бюро економічної безпеки (БЕБ) заявило про викриття групи компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток, повідомила пресслужба БЕБ. Слідство не називає фігурантів справи. За даними джерел Forbes Ukraine, йдеться про одеський термінал «Олімпекс Купе» та компанії з орбіти підсанкційного бізнесмена Вадима Альперіна.

Деталі

Підприємства спеціалізуються на зберіганні й навантаженні сільськогосподарської продукції. Вони входять до складу холдингу, що є резидентом ОАЕ, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо непрозорої діяльності та несплати кредиторської заборгованості інвестиційним фондам США, йдеться у повідомленні БЕБ.

Службові особи компаній умисно занижують базу оподаткування, заявляє слідство. Зокрема, за даними податкової звітності, вартість їх послуг з перевалки вантажів складає 200-300 грн за т, тоді як середня ринкова вартість аналогічних робіт в Україні становить 800 грн.

Різницю між ринковою вартістю послуг та відображеною у податковій звітності компанії перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необлікований прибуток повертався в країну за допомогою нелегальних пунктів видачі готівки.

У такий спосіб лише у 2023-2024 роках підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток, заявило БЕБ.

Під час обшуків на території зернового термінала детективи вилучили документацію, «що має ознаки підробки, та стосується походження, перевалки та експорту сільськогосподарської продукції».

БЕБ заявило, що службові особи та представники згадуваних компаній всіляко протидіють проведенню обшуків, відмовляються надавати запитувану інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази.

Наразі встановлюється повне коло причетних до протиправної діяльності осіб, «серед яких у тому числі відомий підсанкційний контрабандист», йдеться у повідомленні.

БЕБ нагадало, що раніше Високий суд Англії, аби запобігти розтраті майна іноземних інвесторів, видав наказ про всесвітній арешт активів щодо фактичних власників холдингу. Однак задля уникнення конфіскації вони створили ще одну компанію для перереєстрації виробничих потужностей та обладнання зернового термінала й продовжили протиправну діяльність.

БЕБ проводить слідчі на зерновому терміналі «Олімпекс Купе»

Контекст

Про те, що зерновий термінал «Олімпекс Купе Інтернешнл», який пов’язують із підсанкційним Альперіним, фігурує у схемі нелегального експорту «чорного зерна», стало відомо влітку 2024 року. Як повідомляв РБК-Україна Термінал належить ТОВ «Агірос», яким за даними учасників ринку, володіє Альперін.

За інформацією співрозмовників видання, через термінал «Олімпекс Купе» компанії Альперіна могли перевалювати близько 150 000 т зернових на місяць. Навіть з урахуванням найнижчої ціни за тонну у €150, йшлося про суму у €22,5 млн на місяць, які йшли повз держбюджет.

У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський наклав санкції проти низки осіб, яких назвав «десяткою найбільших українських контрабандистів». Серед них – Вадим Альперін. Тоді ж Зеленський позбавив Альперіна українського громадянства.

У вересні 2022 року Велика палата Верховного суду підтвердила легітимність відповідного указу президента.

ТОВ «Агірос», яке володіє терміналом, за рішенням РНБО також включено до списків юридичних та фізичних осіб, до яких застосовано спеціальні економічні та обмежувальні санкції. Серед іншого, на компанію поширюються такі обмежувальні заходи як повне припинення торговельних операцій, блокування активів та анулювання ліцензій.