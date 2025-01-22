Уклонение от уплаты налогов на 40 млн грн. БЭБ сообщило о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья

Детективы БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба бюро. БЭБ не называет застройщика, однако приведенные факты свидетельствуют, что речь идет о Степане Гозде, владельце компании Gazda.
Ключевые факты
- По версии следствия, в течение шести лет предприниматель строил многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Впоследствии застройщик продал 62 объекта недвижимости за наличные.
- В дальнейшем, якобы с целью сокрытия полученных доходов, договоры на продажу с собственниками объектов недвижимого имущества расторгались.
- Следователи утверждают, что застройщик осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как субъект хозяйствования, без регистрации плательщика налога на добавленную стоимость.
- Такая схема якобы дала возможность застройщику уклониться от уплаты более 40 млн грн налогов.
- Пока ему сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах, а часть недвижимого имущества арестовали.
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Контекст
Строительная компания Gazda работает на рынке недвижимости с 2007 года, она сдала в эксплуатацию более 1500 квартир. Компания строит жилые комплексы в Ужгороде, коммерческие помещения, а также таунхаусы за городом. В портфеле такие проекты, как ЖК «Сакура», Dream City, Park Land, River Land, Green Land, Sherwood и др.
По данным «Опендатабот», Степан Гозда является бенефециарным собственником ООО «СВКП С.В.-ПЛЮС», ЧП «Захид-Буд-Сервис-У», ООО «Лоза Трейд», ООО «Панорама-Сити Ужгород», ООО «Ривер Лэнд Девелопмент» и ООО «Газда-Люкс».
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