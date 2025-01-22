Уклонение от уплаты налогов на 40 млн грн. БЭБ сообщило о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья

Детективы БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении крупнейшему застройщику Закарпатья в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба бюро. БЭБ не называет застройщика, однако приведенные факты свидетельствуют, что речь идет о Степане Гозде, владельце компании Gazda.

Ключевые факты

По версии следствия, в течение шести лет предприниматель строил многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Впоследствии застройщик продал 62 объекта недвижимости за наличные.

В дальнейшем, якобы с целью сокрытия полученных доходов, договоры на продажу с собственниками объектов недвижимого имущества расторгались.

Следователи утверждают, что застройщик осуществлял предпринимательскую деятельность без государственной регистрации как субъект хозяйствования, без регистрации плательщика налога на добавленную стоимость.

Такая схема якобы дала возможность застройщику уклониться от уплаты более 40 млн грн налогов.

Пока ему сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах, а часть недвижимого имущества арестовали.

Контекст

Строительная компания Gazda работает на рынке недвижимости с 2007 года, она сдала в эксплуатацию более 1500 квартир. Компания строит жилые комплексы в Ужгороде, коммерческие помещения, а также таунхаусы за городом. В портфеле такие проекты, как ЖК «Сакура», Dream City, Park Land, River Land, Green Land, Sherwood и др.

По данным «Опендатабот», Степан Гозда является бенефециарным собственником ООО «СВКП С.В.-ПЛЮС», ЧП «Захид-Буд-Сервис-У», ООО «Лоза Трейд», ООО «Панорама-Сити Ужгород», ООО «Ривер Лэнд Девелопмент» и ООО «Газда-Люкс».