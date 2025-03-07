Уряд виділив понад 10 млрд грн на відновлення громад. На які проєкти спрямують кошти

Кабінет міністрів ухвалив низку рішень для пришвидшення відбудови громад в Україні, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 7 березня. Зокрема, дозволив Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передати понад 1,8 млрд грн на відновлення України.

Ключові факти

Уряд виділив додаткові 5 млрд грн на проекти відновлення в 12 областях. Гроші будуть спрямовані на реалізацію 150 проєктів у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком щодо ремонту та будівництву лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновленню водопостачання та енергоефективність. «Це проєкти, які відчутно покращать життя наших громад і громадян», – пояснив Шмигаль.

Ще уряд виділив 5,2 млрд грн на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів: Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині. Кошти будуть направлені на капітальний ремонт та будівництво нового житла в цих громадах, а також ресурси спрямують на відновлення та модернізацію тепло-, газо- і водопостачання. Передбачена і реконструкція транспортної та соціальної інфраструктури.

«Відновлення цих населених пунктів відбувається комплексно й одразу проходить за принципом «відбудувати краще, ніж було», – наголосив Шмигаль.

Ще 3,3 млрд грн розподілять для особливо важливих проєктів у сфері медицини. Гроші підуть на відновлення Охматдиту, на інститут раку в Києві, на центр ендокринної хірургії, на дитячу кардіологію в Києві, на розвиток університетської медицини та інші проєкти. Розподіл коштів відбувається в межах реформи публічних інвестицій.

Рішення уряду також дозволить АРМА передати понад 1,8 млрд грн на відновлення України. «Тобто, як ми й обіцяли, конфісковані кошти підсанкційних осіб будуть працювати на відбудову нашої держави», – зазначив очільник Кабміну.

Контекст

Cтаном на 31 грудня 2024 року загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії зросла до $524 млрд з $486 млрд, свідчать дані Світового банку, Організації Обʼєднаних Націй, Європейської комісії та уряду України. Нова оцінка вища на 8% порівняно з останнім звітом рік тому.

Із загальної суми довгострокових потреб у реконструкції та відновленні найбільші потреби припадають на житловий сектор (майже $84 млрд). Далі йдуть транспортний сектор (майже $78 млрд), енергетика і видобувна промисловість (майже $68 млрд), торгівля і промисловість (понад $64 млрд) і сільське господарство (понад $55 млрд). Лише витрати на розчищення та утилізацію завалів у всіх секторах сягають майже $13 млрд.