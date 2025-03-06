Європа під ядерною парасолькою Франції. Макрон пропонує захистити ЄС від Росії. Чи знайдеться місце для України?

Президент Франції Емманюель Макрон з подачі потенційного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відновлює ідею про європейське ядерне стримування. Що може стати на заваді?

Франція пропонує розпочати стратегічні дискусії про захист європейських союзників за допомогою французького ядерного стримування, заявив президент Франції Емманюель Макрон у зверненні до нації 5 березня.

Макрон ще з часів першої адміністрації Дональда Трампа виступав з деґоллівськими закликами до стратегічної автономії Європи. У 2020-му він пропонував почати дискусії про розширення французької ядерної парасольки та непублічно просував цю ідею на закритих зустрічах з європейськими військовими у 2024-му.