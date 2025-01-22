Україна не визнає окуповані території частиною РФ навіть під тиском усіх союзників – Зеленський

Завершення активної фази війни – пріоритет, але Україна не погодиться на «компроміс», який визначатиме окуповані території частиною Росії. Про це президент Володимир Зеленський сказав 21 січня під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

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Юридично Україна не визнає окуповані території частиною РФ, наголосив Зеленський. «Нехай хоч усі союзники світу обʼєднаються, але ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Для нас вони завжди залишатимуться окупованими територіями, поки ми туди не повернемося», – сказав Зеленський.

Діалог із РФ має відбуватися тільки з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України, вважає президент.

«Путіна не можна субʼєктизувати в цій історії. Він порушив усе. Він винен і має це усвідомити. Але його не зупинити, якщо розмовляти з ним на рівних – це програш для України», – зазначив Зеленський.

Україна має знайти всі можливості, щоб закінчити гарячу стадію війни, це питання номер один, наголосив президент.

Контекст

У листопаді минулого року старший радник президента США Дональда Трампа, стратег Республіканської партії Брайан Ланза, повідомив, що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на дозволі країні повернути території, окуповані Росією. Зокрема, Ланза заявив, що Крим «втрачений» для України.

21 січня Трамп заявив, що запровадження нових санкцій проти РФ є «цілком імовірним», якщо очільник Кремля Володимир Путін відмовиться від переговорів про завершення війни в Україні.