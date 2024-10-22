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Україна отримає $800 млн від США на виробництво далекобійної зброї – Зеленський

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

1 хв читання

США готують для України новий пакет фінансової допомоги на $800 млн. Ці кошти буде спрямовано на виробництво далекобійної зброї. Про це 21 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами. 

Деталі

  • Коментуючи візит міністра оборони США Ллойда Остіна в Київ, президент повідомив, що голова Пентагону «привіз пакет на $400 млн».
  • Він заявив, що найближчими днями буде ще один пакет – на $800 млн. «Це – перший транш у наше виробництво, нашу далекобійність», – наголосив Зеленський. 
  • За його словами, після цього має бути наступний транш також на далекобійність в розмірі $700-800 млн. 

Контекст

Під час візиту до Києва голова Пентагону зазначив, що українські далекобійні безпілотники є ефективним та точним озброєнням. Їх перевагою є низька вартість порівняно з ракетами, додав він.

Україні не потрібні дозволи на удари вглиб Росії. Але використовувати для цього вона може лише власні ракети, а не отримані від союзників, заявляв раніше Держдеп.

Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв збільшити виробництво дронів, далекобійної зброї та балістики в Україні у 2025 році. За його словами, вже було інвестовано $4 млрд у розвиток української промисловості, а наступного року планується збільшити фінансування. 

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