Україна отримала від ЄС €3,5 млрд в межах Ukraine Facility

До України надійшли €3,5 млрд від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility, повідомляє Міністерство фінансів 1 квітня. Транш складається з пільгового фінансування (€3,1 млрд) та грантової підтримки (€400 млн).

Ключові факти

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна успішно залучила перший транш 2025 року в межах Ukraine Facility завдяки виконанню умов Плану України та злагодженій співпраці з ЄС.

Загалом у рамках програми до державного бюджету вже надійшло €19,6 млрд, ці кошти спрямовуються на першочергові потреби у соціальній та гуманітарній сферах.

У 2025 році в межах програми передбачено близько €12,5 млрд фінансової підтримки для України, з яких €1,5 млрд у вигляді грантової підтримки.

До кінця четвертого кварталу минулого року країна виконала 13 ключових індикаторів, визначених Планом України, що дозволило вчасно та у повному обсязі залучити відповідний транш. Реформи, передбачені інструментом, охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, покращення бізнес-клімату, ринок праці, регіональна політика, енергетика, екологія, а також управління державними фінансами та підприємствами.

Контекст

Європейський Союз залишається найбільшим донором бюджетної підтримки України. За перші три місяці 2025 року країна отримала €7,5 млрд від ЄС.

31 березня до бюджету України надійшли $400 млн від МВФ. У березні 2025-го МВФ завершив сьомий перегляд програми розширеного фінансування для України. У меморандумі з фондом зʼявились чотири нові маяки, а також перенесені дедлайни для старих зобовʼязань – призначення голови БЕБ, законопроєкту про «правки Лозового» та аудиту НАБУ. Окрім цього в документі також є згадка про умови підвищення податків, виведення фінпослуг з «тіні» та страхування військових ризиків. Детальніше – у розборі меморандуму МВФ.