Україна та США обговорять угоду про надра у Вашингтоні 11-12 квітня – Bloomberg

Українська делегація, до якої увійшли заступники міністрів економіки та юстиції, відправиться до США 11-12 квітня для технічних консультацій з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про корисні копалини. Про це 8 квітня пише Bloomberg , посилаючись на власні джерела.

Деталі

Для супроводу переговорів Кабмін залучив міжнародну юридичну компанію. МЗС України підтвердило факт візиту, але утрималося від розкриття деталей. Інші джерела Bloomberg надали інформацію анонімно.

Ця поїздка стане першим особистим обговоренням проєкту угоди, запропонованої американською стороною. Наприкінці березня вже відбулися перші консультації в онлайн-форматі.

США пропонують Україні віддавати 50% майбутніх доходів від ключових економічних секторів як плату за підтримку, надану за часів адміністрації Байдена. Україна не вважає цю допомогу боргом і прагне залучити більше американських інвестицій, пропонуючи натомість частку прибутку.

У Києві стурбовані, що значні поступки США можуть ускладнити європейську інтеграцію країни.

Контекст

24 березня Дональд Трамп висловив оптимізм щодо швидкого підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Вже 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Україні передали проєкт розширеної угоди, яка включає ширші напрямки співпраці.

Переговори про створення спільного інвестиційного фонду, відомого як «угода про надра», пожвавилися. На відміну від попередніх домовленостей, які мали лише декларативний характер, нинішній документ матиме юридичну силу і потребуватиме затвердження Верховною Радою. Деталі переговорів і ключові зміни для України можна знайти за посиланням.

28 березня перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що уряд отримав від США проєкт угоди і зараз його аналізує. Вона зазначила, що публічні дискусії можуть ускладнити переговори.

1 квітня глава МЗС Андрій Сибіга оголосив про старт консультацій з американською стороною щодо оновленого тексту угоди.

3 квітня Скотт Бессент анонсував візит української делегації до США наприкінці тижня або на початку наступного для обговорення деталей угоди про надра.