Україна сформувала власне бачення тексту угоди про надра – Сибіга

Україна сформувала свою позицію та бачення тексту майбутньої угоди про надра зі Сполученими Штатами. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише «Укрінформ» .

Деталі

За його словами, українська сторона завершує формування переговорної групи, яка незабаром вирушить до Вашингтона для обговорення американського варіанту тексту угоди.

Він зазначає, що Україна має чітке бачення майбутнього документа. Сибіга наголошує, що угода повинна приносити користь обом сторонам і відповідати їхнім інтересам, не зачіпаючи при цьому європейський курс України, що є одним із головних принципів для Києва.

Він додає, що до переговорного процесу залучать одну з провідних юридичних компаній, а до делегації в Вашингтоні увійде представник МЗС.

Контекст

24 березня Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що угода про корисні копалини між Україною та США буде підписана найближчим часом. Уже 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що українській стороні передали проєкт розширеної угоди, яка охоплює ширші аспекти співпраці.

Обговорення створення спільного інвестиційного фонду, відомого як «угода про надра», активізувалися. На відміну від попередніх домовленостей, які носили лише декларативний характер, новий документ матиме юридичну силу і потребуватиме схвалення Верховної Ради. Детальнішу інформацію про переговори та основні зміни для України можна знайти за посиланням.

28 березня перша віцепрем’єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що уряд отримав проєкт угоди від США і наразі його вивчає. Вона додала, що публічні обговорення можуть зашкодити переговорному процесу.

1 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про початок консультацій із американською стороною стосовно оновленої версії угоди.

За даними Bloomberg, українська делегація, до складу якої увійшли заступники міністрів економіки та юстиції, планує відвідати США 11-12 квітня для технічних консультацій із адміністрацією президента Дональда Трампа.