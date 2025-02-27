Україна продовжує отримувати допомогу зі США – МЗС 

Допомога від США Україні надходить безперервно, зупинок не зафіксовано. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час брифінгу 27 лютого.

Деталі

Він наголосив, що інформація про замороження, зрив чи скасування допомоги є неправдивою.

Підтримка, яку вже виділили США, продовжує надходити, додав Тихий.

Контекст

У свої останні місяці на посаді президент Джо Байден санкціонував передачу Україні американської зброї із запасів США на суму понад $1 млрд щомісяця в середньому. Ця цифра зростає, якщо врахувати контракти на майбутнє виробництво озброєнь.

Військова підтримка України з боку США частково спрощувалася завдяки Президентським повноваженням, які дозволяють главі держави оперативно передавати зброю та техніку із американських резервів іншим країнам без погодження Конгресу.

Адміністрація Трампа поки не уточнила, чи продовжить вона надавати Україні значну військову допомогу в боротьбі проти російського повномасштабного вторгнення.

Від початку війни США виділили Україні мільярди доларів на військову підтримку, зокрема артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети. Ця допомога вплинула на перебіг конфлікту, адже ЗСУ використовували її для завдання значних втрат російським силам і техніці.

За даними WSJ, Україна зможе зберігати нинішній темп бойових дій щонайменше до літа навіть без нових поставок зброї від США. Однак надалі Київ може зіткнутися з дефіцитом боєприпасів і проблемами у використанні високотехнологічного озброєння.