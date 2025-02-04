США призупиняли постачання зброї до України, але потім відновили їх – Reuters

Припинення поставок американської зброї обмежить можливості України вести бойові дії та поставить її у менш вигідну позицію на мирних переговорах.

Постачання зброї зі США в Україну були ненадовго призупинені останніми днями, але відновилися на вихідних, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала свою політику щодо Києва, пише Reuters 3 лютого із посиланням на чотири джерела, поінформовані про це питання.

Ключові факти

За словами двох джерел, постачання відновилося після того, як Білий дім відмовився від своєї первісної ідеї припинити усю допомогу Україні.

Один з американських чиновників додав, що всередині адміністрації існують фракції, які розходяться в думках щодо того, якою мірою США мають продовжувати допомагати Києву в його військових діях зброєю з американських запасів.

Коротка пауза у постачаннях є першою явною ознакою інтенсивності дебатів в адміністрації Трампа.

З того часу, як Трамп обійняв посаду, жодних пакетів допомоги від США не оголошувалося, але передбачалося, що постачання, санкціоновані Джо Байденом, триватимуть – і вони надходитимуть ще кілька місяців – через затримки, що накопичилися.

Контекст

В останні місяці свого перебування при владі попередній президент Джо Байден схвалив у середньому понад $1 млрд американської зброї, вилученої з американських запасів для України. Навіть більше, якщо включити нові контракти на майбутнє виробництво.

Надання військової допомоги Україні з боку США частково полегшувалося за рахунок використання Президентських повноважень щодо скорочення чисельності озброєнь, які дозволяють Президенту швидко перекидати зброю та техніку із запасів США до інших країн без необхідності схвалення Конгресу.

Адміністрація Трампа не дала чіткої відповіді на запитання, чи продовжить вона надавати Україні суттєву військову допомогу в її боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії.

З початку конфлікту США надали Україні військову допомогу на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети. Допомога США вплинула на хід війни, оскільки українські сили використовували цю техніку, щоб завдати суттєвих втрат російським військам і техніці.