Україна закликала владу Грузії поважати право громадян на мирний протест – заява МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування рішенням уряду Грузії призупинити переговори щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року, йдеться у повідомленні відомства 29 листопада. Українська сторона засудила застосування сили проти мирних протестувальників у Тбілісі.

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У коментарі МЗС України зазначається, що влада Грузії повинна поважати право своїх громадян на мирний протест і утримуватися від насильства та провокацій. Міністерство підкреслило, що загострення внутрішньополітичної ситуації в країні стало наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня.

Україна вважає рішенням уряду Грузії призупинити переговори про вступ до ЄС свідченням згортання демократичних процесів на користь Москви. Водночас застосування сили проти мирних протестувальників викликає занепокоєння, оскільки такі дії отримали публічне схвалення Кремля, що суперечить європейському вибору грузинського народу.

Українська сторона закликала уряд Грузії поважати прагнення більшості грузинів стати частиною вільної та демократичної Європи і повернутися до виконання необхідних реформ для набуття членства в ЄС.

Контекст

26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча партія «Грузинська мрія». Однак опозиція та президентка Саломе Зурабішвілі не визнали результати. Правоохоронці відкрили 47 кримінальних справ, зокрема за вкидання бюлетенів на виборчій дільниці. Міжнародні спостерігачі зафіксували порушення, зокрема тиск на виборців і маніпуляції. Тбіліський суд відхилив позови опозиції щодо анулювання результатів.

Опозиційні партії розпочали безстрокові акції протесту, вимагаючи нових виборів. 28 листопада Європарламент ухвалив резолюцію, що не визнає результатів голосування, зазначивши численні порушення. Європарламент закликав провести нові вибори під міжнародним наглядом.

28 листопада премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів з ЄС до 2028 року та від бюджетної допомоги з боку Євросоюзу.

У ніч на 29 листопада грузинська поліція розігнала протест у Тбілісі за допомогою водометів і сльозогінного газу. Мітингарі будували барикади і закидали силовиків яйцями. Під час зіткнень було затримано кількох протестувальників, а також постраждали 32 правоохоронці і журналісти, зокрема кореспондент телеканалу Formula. МВС Грузії повідомило про затримання 43 осіб.