У Грузії розслідують можливу фальсифікацію парламентських виборів, на допит викликали президентку

Прокуратура Грузії розпочала розслідування фактів можливої фальсифікації парламентських виборів, пише «Ехо Кавказу». Через заяви про фальсифікацію президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликають до прокуратури.
Зурабішвілі відмовилася визнати результати парламентських виборів, заявивши, що в країні відбулася «російська спецоперація».
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Ключові факти
- Прокуратура повідомила, що згідно з заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через засоби масової інформації, Зурабішвілі має мати докази можливого фальсифікування парламентських виборів 2024 року.
- У звʼязку з цим президентка Грузії була запрошена на допит 31 жовтня.
- У Прокуратурі Грузії обіцяють провести «усі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні ЦВК, а також з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, представниками окремих політичних партій та наглядових місій».
- У рамках розслідування буде допитано всіх осіб, які можуть мати інформацію про ймовірний злочин.
- З метою вивчення окремих правопорушень, виявлених у передвиборчий період та у день виборів, правоохоронні органи ведуть розслідування у кількох кримінальних справах.
- Прокуратура має намір періодично інформуватиме громадськість про результати розслідування.
Контекст
У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Центральна виборча комісія оголосила перемогу партії «Грузинська мрія» з 54%, яка править країною з 2012-го. За такого результату вона отримає 89 зі 150 місць у парламенті. Опозиційні «Коаліція за зміни» – 11,04%, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, «Сильна Грузія» – 8,8%, «Гахарія за Грузію» – 7,8%.
«Грузинська мрія» – партія місцевого мільярдера Бідзіни Іванішвілі, яка є лояльною до РФ, лякала виборців повторенням долі України та побила горщики з ЄС настільки, що процес євроінтеграції країни фактично призупинений.
Дані ЦВК разюче відрізняються від даних екзитполів одразу двох західних соціологічних компаній. За ними, більшість у понад 50% голосів сумарно отримали чотири опозиційні сили.
28 жовтня у центрі Тбілісі відбулася акція, організована опозиційними партіями, які подолали виборчий барʼєр і не визнають результатів виборів. До участі у мітингу громадян закликала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Під час мітингу опозиційні партії оголосили вимогу провести повторні вибори.
Якого розвитку подій можна чекати у Грузії? Forbes Ukraine поговорив про це з грузинським політологом Гелою Васадзе.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.