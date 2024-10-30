У Грузії розслідують можливу фальсифікацію парламентських виборів, на допит викликали президентку

Прокуратура Грузії розпочала розслідування фактів можливої фальсифікації парламентських виборів, пише «Ехо Кавказу» . Через заяви про фальсифікацію президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликають до прокуратури.

Ключові факти

Прокуратура повідомила, що згідно з заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через засоби масової інформації, Зурабішвілі має мати докази можливого фальсифікування парламентських виборів 2024 року.

У звʼязку з цим президентка Грузії була запрошена на допит 31 жовтня.

У Прокуратурі Грузії обіцяють провести «усі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні ЦВК, а також з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, представниками окремих політичних партій та наглядових місій».

У рамках розслідування буде допитано всіх осіб, які можуть мати інформацію про ймовірний злочин.

З метою вивчення окремих правопорушень, виявлених у передвиборчий період та у день виборів, правоохоронні органи ведуть розслідування у кількох кримінальних справах.

Прокуратура має намір періодично інформуватиме громадськість про результати розслідування.

Контекст

У Грузії 26 жовтня відбулися парламентські вибори. Центральна виборча комісія оголосила перемогу партії «Грузинська мрія» з 54%, яка править країною з 2012-го. За такого результату вона отримає 89 зі 150 місць у парламенті. Опозиційні «Коаліція за зміни» – 11,04%, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, «Сильна Грузія» – 8,8%, «Гахарія за Грузію» – 7,8%.

«Грузинська мрія» – партія місцевого мільярдера Бідзіни Іванішвілі, яка є лояльною до РФ, лякала виборців повторенням долі України та побила горщики з ЄС настільки, що процес євроінтеграції країни фактично призупинений.

Дані ЦВК разюче відрізняються від даних екзитполів одразу двох західних соціологічних компаній. За ними, більшість у понад 50% голосів сумарно отримали чотири опозиційні сили.

28 жовтня у центрі Тбілісі відбулася акція, організована опозиційними партіями, які подолали виборчий барʼєр і не визнають результатів виборів. До участі у мітингу громадян закликала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Під час мітингу опозиційні партії оголосили вимогу провести повторні вибори.

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