Україна розглядає прив’язку гривні до євро замість долара на тлі зміцнення звʼязків з ЄС – Пишний

Україна починає розглядати можливість відмови від долара США та більш тісної привʼязки своєї валюти до євро на тлі роздробленості світової торгівлі та зміцнення звʼязків з Європою, повідомив агентству Reuters голова Нацбанку Андрій Пишний.
Долар домінує в міжнародній торгівлі і складає більшу частину світових резервів. Найбільші економіки, включаючи Саудівську Аравію та Гонконг, привʼязують свої валюти до долара.
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Ключові факти
- Потенційний вступ до Європейського союзу, «посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, велика волатильність на світових ринках та ймовірність фрагментації світової торгівлі» змушують Нацбанк розглянути питання про те, чи слід зробити євро базовою валютою для української гривні замість долара, повідомив Пишний.
- «Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки», – додав голова НБУ.
- За президента Дональда Трампа США розвʼязали торговельну війну, ввівши, масштабні мита. Цей крок змусив деяких спостерігачів засумніватися у майбутній ролі долара як світової резервної валюти. Після повернення Трампа в Білий дім долар знизився більш ніж на 9% по відношенню до кошика основних валют, оскільки інвестори відмовляються від вкладень в американські активи.
- Пишний зазначив, що операції з доларом США продовжують домінувати у всіх сегментах валютного ринку, проте частка операцій у євро зростає у більшості сегментів, хоча «поки що помірковано».
Контекст
Україна ввела гривню в обіг у 1996 році і протягом десятиліть використовувала долар як базову валюту.
Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року центральний банк запровадив контроль за рухом капіталу та привʼязав гривню до офіційного курсу. У жовтні 2023 року центральний банк перейшов від жорсткої привʼязки до режиму керованого обмінного курсу, який використовує долар США як орієнтир — показник для вимірювання валютних інтервенцій та згладжування коливань обмінного курсу.
ЄС розпочав переговори про членство з Україною та Молдовою майже рік тому. У рамках підготовки до цього 2 січня Молдова перейшла з долара на євро як базову валюту молдавського лею.
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