Україна розглядає прив’язку гривні до євро замість долара на тлі зміцнення звʼязків з ЄС – Пишний

Україна починає розглядати можливість відмови від долара США та ​​більш тісної привʼязки своєї валюти до євро на тлі роздробленості світової торгівлі та зміцнення звʼязків з Європою, повідомив агентству Reuters голова Нацбанку Андрій Пишний.

Долар домінує в міжнародній торгівлі і складає більшу частину світових резервів. Найбільші економіки, включаючи Саудівську Аравію та Гонконг, привʼязують свої валюти до долара.