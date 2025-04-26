Долар за перші 100 днів президентства Трампа демонструє найбільше падіння з часів Ніксона

Індекс долара США втратив близько 9% у період з 20 січня, коли Дональд Трамп повернувся до Білого дому, до 25 квітня, що ставить його на шлях найбільшого падіння принаймні з 1973 року, пише Bloomberg . Таким чином долар демонструє найгірші результати за перші 100 днів президентства США з моменту перебування Річарда Ніксона в Білому домі, оскільки Дональд Трамп запроваджує мита та намагається змінити світову торгівлю.

Ключові факти

Перші 100 днів перебування президента при владі за останні десятиліття були відзначені зміцненням валюти країни: середня доходність становила близько 0,9% у період з 1973 року, коли Річард Ніксон розпочав свій другий термін, і до 2021 року, коли Джо Байден обійняв посаду.

Трамп на початку свого другого терміну виконав різні передвиборчі обіцянки, запровадив нові мита та посилив риторику проти Китаю та інших торгових партнерів США.Його митна політика змусила інвесторів вкладати кошти в активи за межами США, послабивши долар та піднявши інші валюти поряд із золотом. Євро, швейцарський франк та єна зросли більш ніж на 8% по відношенню до долара з моменту повернення Трампа на пост президента.

Політичні ініціативи Трампа також збільшили ризик рецесії США у поєднанні з повторним прискоренням інфляції, обмеживши масштаби потенційного зниження відсоткові ставки Федеральної резервної системою.

Коментарі президента про голову ФРС Джерома Пауелла – особливо його погроза звільнити його – насторожили інвесторів, посиливши побоювання щодо незалежності центрального банку США. Пізніше Трамп заявив, що не збирався звільняти Павелла.

Прогнозисти прогнозують, що економіка США постраждає від торгової політики Трампа. Згідно з останнім опитуванням економістів Bloomberg, економіка має зрости на 1,4% у 2025 році порівняно з 2% в опитуванні минулого місяця.

Контекст

За часів Ніксона США відмовилися від золотого стандарту і перейшли на вільно плаваючий обмінний курс. Так званий шок Ніксона 1971 року, задуманий як тимчасовий захід, призвів до падіння долара, фактично поклавши край системі фіксованих обмінних курсів, встановленої після закінчення Другої світової війни.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, у США рейтинг громадського схвалення президента Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому – 42%, оскільки американці насторожені його зусиллями з розширення своєї влади.

Після інавгурації в січні Дональд Трамп запровадив 20% мита на китайські товари, а 2 квітня ввів глобальні взаємні мита. До 10 квітня мита США на імпорт із Китаю зросли до 145%, а 11 квітня Китай у відповідь підвищив свої мита до 125%.