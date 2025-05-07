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Міжнародні резерви України сягнули рекорду з початку війни – $46,7 млрд

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міжнародні резерви України у квітні досягли нового максимуму з початку війни. За місяць резерви зросли на $4,31 млрд, сягнувши $46,68 млрд, завдяки значним надходженням від міжнародних партнерів і найменшим з квітня 2024 року обсягам чистого продажу валюти НБУ, повідомила пресслужба Нацбанку 7 травня.

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Деталі 

  • На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло $6,35 млрд, зокрема $4,86 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility та ініціативи G7 ERA, $1,29 млрд від партнерів через рахунки Світового банку, $0,19 млрд від розміщення валютних ОВДП.
  • Додатково Україна отримала $0,99 млрд кредиту від Великої Британії в рамках ERA, але ці кошти не увійшли до резервів через їхнє цільове призначення.
  • На погашення та обслуговування зовнішнього боргу спрямовано $0,52 млрд: $0,30 млрд – на валютні ОВДП, $0,17 млрд – Світовому банку, $0,05 млрд – іншим кредиторам. Також МВФ було сплачено $0,08 млрд.
  • У квітні НБУ зменшив чистий продаж валюти на 17,1% порівняно з березнем 2025 року, продавши $2,21 млрд і придбавши $0,02 млрд до резервів. Переоцінка фінансових інструментів через зміну курсів і вартості додала до резервів $0,74 млрд.  
  • Наразі міжнародні резерви України забезпечують покриття 5,6 місяця імпорту.
  • Номінально актуальний показник резервів найбільший за всю історію України, проте з урахуванням поправки на інфляцію він не є максимальним. Наприклад, у серпні 2008 року резерви становили $38 млрд, що в нинішніх цінах еквівалентне $55,5 млрд, пояснили у аналітичному відділі Forbes Ukraine.

Контекст 

У 2024 році міжнародні резерви України зросли до $43,8 млрд завдяки валютним надходженням, які перевищили витрати НБУ на продаж валюти та погашення зовнішніх боргів.

Країна отримала $42 млрд фінансової допомоги від міжнародних партнерів, зокрема від ЄС ($17 млрд), США ($8 млрд), МВФ ($5,3 млрд), Японії ($4,3 млрд) та Канади ($1,8 млрд). Додатково $3,5 млрд надійшло від розміщення валютних ОВДП. Ці кошти дозволили покрити $10 млрд боргових виплат, включаючи зобов’язання перед МВФ і реструктуризовані борги.

НБУ спрямував $34,8 млрд на валютні інтервенції для стабілізації гривні. Завдяки $17,3 млрд фінансування в останньому кварталі резерви сягнули рекордного рівня, перевищивши на 20% мінімальні вимоги МВФ.

У березні 2024 року резерви зросли на $2,28 млрд, до $42,4 млрд, за рахунок надходжень від партнерів, які компенсували витрати НБУ на валютні продажі та погашення зовнішнього боргу.

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