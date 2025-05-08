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Украина рассматривает привязку гривни к евро вместо доллара на фоне укрепления связей с ЕС – Пышный

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Украина начинает рассматривать возможность отказа от доллара США и более тесной привязки своей валюты к евро на фоне раздробленности мировой торговли и укрепления связей с Европой, сообщил агентству Reuters глава Нацбанка Андрей Пышный.

Доллар доминирует в международной торговле и составляет большую часть мировых резервов. Крупнейшие экономики, включая Саудовскую Аравию и Гонконг, привязывают свои валюты к доллару.

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Ключевые факты

  • Потенциальное вступление в Европейский союз, «усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли» заставляют Нацбанк рассмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривни вместо доллара, сообщил Пышный.
  • «Эта работа сложная и требует качественной, разносторонней подготовки», – добавил глава НБУ.
  • При президенте Дональде Трампе США развязали торговую войну, введя масштабные пошлины. Этот шаг заставил некоторых наблюдателей усомниться в будущей роли доллара как мировой резервной валюты. После возвращения Трампа в Белый дом доллар снизился более чем на 9% по отношению к корзине основных валют, поскольку инвесторы отказываются от вложений в американские активы.
  • Пышный отметил, что сделки с долларом США продолжают доминировать во всех сегментах валютного рынка, однако доля операций в евро растет в большинстве сегментов, хотя «пока умеренно».

Контекст

Украина ввела гривню в обращение в 1996 году и в течение десятилетий использовала доллар в качестве базовой валюты.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года центральный банк ввел контроль за движением капитала и привязал гривню к официальному курсу. В октябре 2023 года центральный банк перешел от жесткой привязки к режиму управляемого обменного курса, использующего доллар США как ориентир – показатель для измерения валютных интервенций и сглаживания колебаний обменного курса.

ЕС начал переговоры о членстве с Украиной и Молдовой почти год назад. В рамках подготовки к этому 2 января Молдова перешла с доллара на евро в качестве базовой валюты молдавского лея.

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