Україна планує експортувати військові технології, дозволяючи виробництво зброї, зокрема безпілотників, ракет і, можливо, артилерії, за кордоном для потреб України та Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський 21 червня.

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Україна вже запустила програму Build with Ukraine і незабаром укладе угоди про відкриття виробничих ліній у Європі та, можливо, за її межами.

За словами Зеленського, співпраця вестиметься з державами, які підтримують Україну, фінансують виробництво дронів і починають інвестувати у створення ракет.

Україна надаватиме технології для спільного виробництва зброї, зокрема дронів різних типів, ракет і, ймовірно, артилерії, як для українських Збройних Сил, так і для партнерів. «Домовленості вже досягнуто, і під час війни це забезпечуватиме потреби української армії», – заявив президент.

У 2024 році Україна залучила $43 млрд на розвиток оборонно-промислового комплексу. На 2025 рік Київ пропонує партнерам виділяти 0,25% їхнього ВВП на підтримку українського ОПК і внутрішнє виробництво, що стане внеском у безпеку всієї Європи, частиною якої є Україна.

Контекст

За менш ніж три роки українська оборонна промисловість значно зросла: обсяги виробництва зброї збільшилися в 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

Держава інвестує в капіталомісткі проєкти, зокрема ракетні програми та виробництво боєприпасів, тоді як приватні компанії швидко й гнучко реагують на потреби фронту.