Україна та ЄІБ підписали угод на €116 млн. Банк профінансує відновлення енергетики та проєкти в соціальній сфері

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури, повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно 10 лютого.

Ключові факти

ЄІБ виділяє €16,5 млн на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Друга угода відкриває шлях для отримання €100 млн на відновлення об’єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму €4,95 млрд. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики, нагадав очільник уряду.

Від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад €2 млрд.

Контекст

28 січня уряд дозволив залучити €200 млн від ЄІБ на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської гідроелектростанцій. Кабмін також схвалив отримання €100 млн від ЄІБ для інвестування в модернізацію централізованого опалення та в енергоефективність українських громад. Ідеться про закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання.

ЄІБ надав €86 млн «Укренерго», кошти спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

У 2024 році Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.