Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Україна та ЄІБ підписали угод на €116 млн. Банк профінансує відновлення енергетики та проєкти в соціальній сфері

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури, повідомив премєр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно 10 лютого.

Ключові факти

  • ЄІБ виділяє €16,5 млн на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.
  • Друга угода відкриває шлях для отримання €100 млн на відновлення об’єктів водо- , теплопостачання та водовідведення, модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі. 
  • Загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму €4,95 млрд. Це проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики, нагадав очільник уряду.
  • Від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад €2 млрд. 

Контекст

28 січня уряд дозволив залучити €200 млн від ЄІБ на забезпечення роботи Канівської, Кременчуцької та Дніпровської гідроелектростанцій. Кабмін також схвалив отримання €100 млн від ЄІБ для інвестування в модернізацію централізованого опалення та в енергоефективність українських громад. Ідеться про закупівлю котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання. 

ЄІБ надав €86 млн «Укренерго», кошти спрямують на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.

У 2024 році Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України. У ньому визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні