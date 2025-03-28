Україна здатна виробляти 5 млн FPV-дронів на рік – Камишін

Від початку повномасштабної війни в Україні з’явились понад 150 виробників FPV-дронів, майже половина озброєння на фронті – українського виробництва. Про це розповів радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін у розмові із Сергієм Жаданом «Сценарій параду на Червоній площі» на Радіо Хартія.
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Ключові факти
- «У нас фактично перша світова дронова війна», – пояснив Камишін. За його словами, 85% від всіх вогневих уражень на фронті – наслідок роботи дронів.
- Він підтвердив, що за роки вторгнення Україні вдалося перегнати Росію за темпами виробництва безпілотників.
- За його словами, один з вітчизняних виробників здатен продукувати по 4000 FPV-дронів на добу. «У країні більше 150 виробників [FPV-дронів]», - сказав Камишін.
- Потенційні спроможності України – виготовляти 5 млн FPV-дронів на рік, каже він. Через брак фінансування торік українські виробники виробили більше 2 млн одиниць, за словами Камишіна.
- «Наближаємося, що половина того, чим ми воєюмо на фронті – вироблене в Україні», – додав Камишін.
Контекст
Менше ніж за три роки українська оборонна промисловість зросла у 35 разів. Нині ця індустрія спроможна виробляти зброї на $35 млрд щорічно.
30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у статті для Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров.
За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.
Як змінилася ОПК-галузь – читайте у гіді українською оборонкою зразка початку 2025 року від Forbes Ukraine.
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