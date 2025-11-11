У грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегават. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко під час пресконференції 11 листопада.
Деталі
- За його словами, вже досягнуто домовленості з європейськими системними операторами щодо підвищення доступної величини імпорту до 2300 МВт. Це, підкреслив керівник «Укренерго», дасть можливість отримувати необхідну підтримку з боку європейських партнерів у будь-який момент.
- «Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами з приводу збільшення імпорту електроенергії. На поточний момент 2100 мегават – ми не можемо використати через внутрішні обмеження в енергосистемі», – заявив Зайченко.
- Керівник «Укренерго» нагадав, що промислові споживачі можуть використати такий інструмент, як направлений імпорт і при забезпеченні 60% свого споживання за рахунок імпорту вони не підпадають під графіки обмеження потужності.
- Віталій Зайченко також прокоментував наслідки останніх обстрілів енергетичної інфраструктури. За його словами, ремонтні бригади продовжують відновлення пошкоджених об’єктів, і найближчим часом очікується зменшення обсягів обмежень споживання електроенергії. «Найближчим часом, на нашу думку, ситуація має покращитися», – зауважив очільник «Укренерго».
Контекст
Україна та ЄС погодилися підвищити ліміт імпорту електроенергії з 1 грудня 2024 року – з 1,7 до 2,1 ГВт. Крім того, Україна отримала гарантовану можливість додаткових перетоків із ЄС обсягом 250 МВт у режимі аварійної допомоги. Починаючи з березня 2025 року, європейські оператори систем передачі можуть щомісяця переглядати доступну пропускну спроможність для комерційного обміну електроенергією між ЄС, Україною та Молдовою.
НЕК «Укренерго» з 8 листопада запровадила нові обмеження електропостачання по всій Україні через наймасштабнішу з початку великої війни атаку на енергосистему. Російські війська вдруге повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області та Трипільську ТЕС на Київщині, що належить державній компанії «Центренерго».
Росія застосувала безпрецедентну кількість ракет і дронів, які одночасно вдарили по об’єктах, що були відновлені після атак 2024 року. У «Центренерго» заявили, що всі результати багатомісячних ремонтних робіт втрачено остаточно.
Втрата двох ключових ТЕС призвела до значного дефіциту генерації в Харківській та Київській областях, що змусило «Укренерго» запровадити жорсткіші графіки відключень по всій країні.
