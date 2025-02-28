Ракети для ППО. Виробник NASAMS планує створити спільне підприємство в Україні

Норвезька оборонна компанія Kongsberg, яка бере участь у постачанні протиповітряних систем NASAMS, планує виробляти в Україні ракети для ППО, заявив президент компанії Ейрік Лі в інтервʼю Euractiv 28 лютого. За його словами, йдеться про виробництво «сотень ракет».

Ключові факти

Норвезька компанія заявляє про необхідність диверсифікації ланцюжків поставок, нарощування запасів та співробітництва з українськими компаніями.

Виробник відомих систем протиповітряної оборони NASAMS, що використовуються в Україні, стверджує, що для підтримки безперебійного виробництва необхідні різноманітні глобальні ланцюжки постачань, оскільки попит на оборонне обладнання зростає.

«Зараз ми створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства», – сказав він.

За його словами, першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для системи ППО в Україні на основі українських технологій.

«Ми говоримо про масове виробництво ракет, тобто про сотні. Ми розглядаємо можливість створення спільних підприємств упродовж кількох місяців», – додав він.

Очільник компанії наголосив, що Кongsberg хоче використати потужність української промисловості і у довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка постачання ракет для систем ППО.

«Зараз в Україні відбувається багато інновацій, ми будемо їхньою частиною. Для нас важливо бути там», – пояснив Лі.

Контекст

NASAMS – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Це розробка норвезької компанії Kongsberg і американської Raytheon. Абревіатура розшифровується як Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, тобто «Норвезька вдосконалена ракетна система «земля–повітря». ЗРК призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов. Системи NASAMS прибули для захисту повітряного простору України ще у 2022 році.

У травні 2024-го президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже €6,4 млрд на 2023–2027 роки. Згідно з угодою, Норвегія обіцяла зробити вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчати фахівців.

Міністр оборони Рустем Умєров 16 січня повідомив, що Україна розширює співпрацю з норвезькою Kongsberg. Сторони обговорили можливості інтеграції вітчизняних засобів ППО у систему NASAMS, що підвищить її ефективність, розвиток морських спроможностей, системи боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні.