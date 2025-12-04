Україна вперше від початку повномасштабної війни запроваджує довгострокові – місячні – аукціони з розподілу міждержавних перетинів для імпорту та експорту електроенергії за європейськими правилами. Про йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго» від 4 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Вони працюватимуть на напрямках із Румунією, Угорщиною та Словаччиною й доповнять чинні добові торги.
- За домовленістю операторів систем передачі України, Словаччини, Угорщини та Румунії, місячні аукціони проводитимуться на платформі Joint Allocation Office (JAO) для перетинів UA–HU, UA–SK та UA–RO.
- Перші торги відбудуться 15 грудня 2025 року – для поставок у січні 2026-го. Графік проведення аукціонів невдовзі оприлюднять на сайті JAO.
Контекст
Раніше місячні аукціони діяли лише на напрямках з Молдовою та Польщею, де досі проводяться односторонні торги, що не відповідають європейській моделі спільних аукціонів (зокрема, на перетині Добротвір–Замость).
Укренерго нагадує, що ще у червні 2022 року оператори систем передачі України та п’яти сусідніх країн – Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Молдови – домовилися переходити на спільні аукціони. Першими в листопаді 2023 року їх почали проводити з Румунією, у січні 2024-го – з Польщею на перетині ХАЕС–Жешув. Наразі торги обмежені лише добовим форматом, а останні місяці через російські атаки – тільки для імпорту електроенергії.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.