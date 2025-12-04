Україна вперше від початку повномасштабної війни запроваджує довгострокові – місячні – аукціони з розподілу міждержавних перетинів для імпорту та експорту електроенергії за європейськими правилами. Про йдеться у повідомленні НЕК «Укренерго» від 4 грудня.

Деталі

Вони працюватимуть на напрямках із Румунією, Угорщиною та Словаччиною й доповнять чинні добові торги.

За домовленістю операторів систем передачі України, Словаччини, Угорщини та Румунії, місячні аукціони проводитимуться на платформі Joint Allocation Office (JAO) для перетинів UA–HU, UA–SK та UA–RO.

Перші торги відбудуться 15 грудня 2025 року – для поставок у січні 2026-го. Графік проведення аукціонів невдовзі оприлюднять на сайті JAO.

Контекст

Раніше місячні аукціони діяли лише на напрямках з Молдовою та Польщею, де досі проводяться односторонні торги, що не відповідають європейській моделі спільних аукціонів (зокрема, на перетині Добротвір–Замость).

Укренерго нагадує, що ще у червні 2022 року оператори систем передачі України та п’яти сусідніх країн – Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Молдови – домовилися переходити на спільні аукціони. Першими в листопаді 2023 року їх почали проводити з Румунією, у січні 2024-го – з Польщею на перетині ХАЕС–Жешув. Наразі торги обмежені лише добовим форматом, а останні місяці через російські атаки – тільки для імпорту електроенергії.