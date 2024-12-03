«Запоріжсталь» збільшила виробництво прокату на 11,1% у листопаді, відійшовши від 15-місячного мінімуму

У листопаді 2024 року «Запоріжсталь», що входить до групи «Метінвест», наростила виробництво прокату на 11,1% порівняно з жовтнем, до 191 400 т, відновивши середньомісячний рівень після 15-місячного мінімуму. Про це повідомила пресслужба компанії 3 грудня.

Деталі

Обсяг виплавки чавуну у листопаді становив 259 600 т, що на 1,9% менше, ніж у жовтні. Виробництво сталі, навпаки, зросло на 5,8%, до 227 300 т. У порівнянні з листопадом 2023 року випуск прокату зменшився на 2,1%, чавуну – на 1,2%, а сталі – на 5,6%.

За 11 місяців 2024-го «Запоріжсталь» збільшила виробництво прокату на 18,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 2,2 млн т. Виплавка чавуну за цей період зросла на 15%, до 2,8 млн т, а сталі – на 18,2%, до 2,6 млн т.

Контекст

«Запоріжсталь» – один з найбільших в Україні виробників чавуну та прокату, гарячекатаного й холоднокатаного листа, гнутих профілів. До повномасштабної війни комбінат постачав продукцію до понад 50 країн світу.

Власником «Запоріжсталі» є український бізнесмен Рінат Ахметов та група акціонерів, зокрема METINVEST B. V. (47,0032%); Global Steel Investments Ltd. (12,3466%), «Київ Секюрітіз Груп» (24,5003%), «Мідланд Кепітал Менеджмент» (11,2224%), за даними сервісу YouControl.

У 2023 році «Запоріжсталь» працював у середньому на 70% своєї потужності. За підсумками минулого року, комбінат наростив випуск прокату на 57,2%, сталі – на 65,4%, а чавуну – на 35,3% порівняно з показниками 2022-го. За підсумками минулого року комбінат отримав $7,4 млрд виторгу.

Минулого року підприємство спрямувало 750 млн грн на підтримку стабільності та модернізацію технологічних потужностей, що вдвічі перевищило показники 2022 року (500 млн грн). Основні проєкти реалізовані в аглодоменному переділі: ремонт агломашин і газоочисних систем, а також оновлення доменної печі №3 та повітронагрівачів №9 і №12.

У квітні 2024-го «Запоріжсталь» виділила понад 1,2 млрд грн на оновлення обладнання та очисних споруд.