США та РФ планують обговорити відновлення «зернової угоди»

Делегації США та РФ проведуть переговори про можливе відновлення так званої чорноморської ініціативи, «що стосується безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря». Про це 20 березня повідомив помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков, пише meduza.
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Деталі
- Консультації з цього приводу відбудуться 24 березня в Ер-Ріяді, зазначив Ушаков. Делегацію Росії на переговорах представлятимуть голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін і радник директора ФСБ Сергій Беседа.
Контекст
Раніше спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що делегації США і РФ проведуть переговори в іншому місті Саудівської Аравії, Джидді, і в інший день, 23 березня.
Речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив 20 березня, що сторони «узгоджують останні нюанси», а переговори можуть відбутися не 23 березня, а в інший день.
22 липня 2022 року в Стамбулі за участю представників країн ООН, України, Росії та Туреччини відбулося підписання документів про створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. А вже 7 вересня Путін заявив, що угода щодо вивезення зерна з України виявилася обманом.
У серпні 2023 року Україна запропонувала судновласникам новий морський маршрут уздовж східного берега Чорного моря. Тоді з українських портів успішно рушило п’ять суден, заблокованих в Україні від початку російського вторгнення. Віра судновласників у новий маршрут зростала пропорційно ударам України по флоту та морських базах РФ.
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