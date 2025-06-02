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Українська титанова компанія «Велта» зареєструвала третій патент у США

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

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Група компаній «Велта», що спеціалізується на видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська область), отримала третій патент від Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO) на інноваційну технологію Velta Ti Process. Про це йдеться у повідомленні компанії від 2 червня.

Деталі 

  • Новий патент підтверджує можливість виробництва високоякісного діоксиду титану (TiO₂), який є основою для створення титанового порошку за технологією Velta Ti Process, а також інших продуктів на основі титану, заліза, кальцію та азоту.
  • Зазначається, що з 2020 року Velta Holding US Inc. отримала три патенти в Україні та три у США.

Контекст 

Velta Holding US Inc. – це група компаній, що охоплює повний цикл титанового виробництва: від видобутку сировини до створення кінцевих металевих продуктів через інноваційні технології.

ТОВ «Велта» – українська компанія в складі групи, єдина приватна компанія в Україні, яка з нуля побудувала видобувний титановий комплекс у Кіровоградській області. За понад 15 років роботи вона займає 2% світового ринку титанової сировини та співпрацює з партнерами і клієнтами в Європі та США.

До складу «Велта Холдинг» також входять науково-дослідний центр Velta RD Titan та виробник індивідуальних титанових імплантів Velta Medical.

ТОВ «Велта Холдинг» повністю володіє ТОВ «ВКФ «Велта». Кінцевими бенефіціарами є Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).

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