Група компаній «Велта», що спеціалізується на видобутку титановмісних руд у Новомиргороді (Кіровоградська область), отримала третій патент від Бюро патентів і товарних знаків США (USPTO) на інноваційну технологію Velta Ti Process. Про це йдеться у повідомленні компанії від 2 червня.

Деталі

Новий патент підтверджує можливість виробництва високоякісного діоксиду титану (TiO₂), який є основою для створення титанового порошку за технологією Velta Ti Process, а також інших продуктів на основі титану, заліза, кальцію та азоту.

Зазначається, що з 2020 року Velta Holding US Inc. отримала три патенти в Україні та три у США.

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Контекст

Velta Holding US Inc. – це група компаній, що охоплює повний цикл титанового виробництва: від видобутку сировини до створення кінцевих металевих продуктів через інноваційні технології.

ТОВ «Велта» – українська компанія в складі групи, єдина приватна компанія в Україні, яка з нуля побудувала видобувний титановий комплекс у Кіровоградській області. За понад 15 років роботи вона займає 2% світового ринку титанової сировини та співпрацює з партнерами і клієнтами в Європі та США.

До складу «Велта Холдинг» також входять науково-дослідний центр Velta RD Titan та виробник індивідуальних титанових імплантів Velta Medical.

ТОВ «Велта Холдинг» повністю володіє ТОВ «ВКФ «Велта». Кінцевими бенефіціарами є Андрій Бродський (60%), Вадим Москаленко (20%) та Віталій Малахов (20%).