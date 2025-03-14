Українська титанова компанія Velta інвестує $10 млн у відновлювальну енергетику

Український виробник титану «Велта» розпочала проєктування сонячних та вітрових електростанцій, а також систем накопичення енергії, повідомив Forbes Ukraine CEO компанії Андрій Бродський під час «Саміту експортерів 2025», організованому Forbes Ukraine.

Ключові факти

Інвестиції у енергетику — відповідь на зростання вартості енергії, каже СЕО компанії Андрій Бродський.

За його словами, у 2022 році енергетика складала близько 30% собівартості виробництва Velta. Але вже за підсумками 2023 року цей показник сягнув 60%.

Через високі тарифи на електроенергію в Україні Velta виконала лише 50% від запланованих обсягів у 2023 році. «Майже втратили свій експортний потенціал», – зазначив СЕО компанії.

Компанія вже розпочала проєктування сонячних та вітрових електростанцій, а також систем накопичення енергії, повідомив Бродський в коментарі Forbes Ukraine.

Очікуваний обсяг інвестицій – $10 млн. Velta планує частково покрити інвестиції коштами від приватних партнерів та міжнародних інвесторів. «Зацікавленість уже висловили кілька потужних гравців ринку», – додав Бродський.

Контекст

Velta Holding — українська гірничодобувна компанія, що спеціалізується на видобутку та переробці титанових руд.

«Велта» має спецдозволи на Бирзулівське та Лікарівське родовища ільменітових руд.

Через війну бізнес стикається з багатьма викликами – енергетичними, кадровими, логістичними, тож закінчили рік не так, як хотіли. Основна проблема – брак фінансування. Український видобувний бізнес потребує західних інвестицій, але для цього інвестори вимагають стабільних правил гри та правових гарантій, пояснив Бродський в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Торік виторг української «дочки» – ТОВ ВКФ «Велта» скоротився на понад 25% – до 1,07 млрд грн, за даними «Опендатабот». Збиток компанії сягнув 780 млн грн.

Cполучені Штати на 100% імпортують титанову губку, яка є основою для виробництва авіаційних деталей, зброї та медичних імплантів. Головні постачальники – Японія та Саудівська Аравія, але 70% світового виробництва титанової губки контролює Китай.

США хочуть зменшити залежність від Китаю, і Україна, володіючи одними з найбільших запасів титану в Європі має реальний шанс витіснити російський титан з ринку США та ЄС, переконаний Бродський. За його словами, «Велта» експортує до 100% своєї продукції, з яких 50% йде в Європу, а решта – в США.