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«Келлог оновлює план «батогів й пряників»». Навіщо спецпредставник Дональда Трампа приїздив до України. Три імовірні цілі

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Кіт Келлог допомога США /Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський та Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа, у Києві, 14 липня 2025-го. Фото Офіс президента України

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Кіт Келлог у Києві справив враження глибокого аналітика та підтвердив роздратування Дональда Трампа через непоступливість Володимира Путіна. Для чого ще спецпредставник президента США приїздив до Києва?

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Цього тижня в Україні три дні працював Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа. Це був другий візит посадовця до Києва. Вперше він приїздив у лютому невдовзі після інавгурації Трампа. Другий візит збігся зі зміною риторики президента США, який дедалі жорсткіше критикує Росію та обіцяє продавати Україні зброю за гроші Європи.

У Києві Келлог зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, керівником Офісу президента (ОП) Андрієм Єрмаком, головою МЗС Андрієм Сибігою, вже ексміністром оборони Рустемом Умєровим та новим Денисом Шмигалем, іншими топпосадовцями й керівником Генштабу Британії Ентоні Радакіним.

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