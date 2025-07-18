Кіт Келлог у Києві справив враження глибокого аналітика та підтвердив роздратування Дональда Трампа через непоступливість Володимира Путіна. Для чого ще спецпредставник президента США приїздив до Києва?

Цього тижня в Україні три дні працював Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа. Це був другий візит посадовця до Києва. Вперше він приїздив у лютому невдовзі після інавгурації Трампа. Другий візит збігся зі зміною риторики президента США, який дедалі жорсткіше критикує Росію та обіцяє продавати Україні зброю за гроші Європи.

У Києві Келлог зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, керівником Офісу президента (ОП) Андрієм Єрмаком, головою МЗС Андрієм Сибігою, вже ексміністром оборони Рустемом Умєровим та новим Денисом Шмигалем, іншими топпосадовцями й керівником Генштабу Британії Ентоні Радакіним.