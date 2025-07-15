Після кількох місяців коливань президент США Дональд Трамп змінив тон щодо війни в Україні : він обіцяє зброю, але перекладає фінансовий тягар на європейців і дає Путіну 50 днів на мирну угоду. Forbes Ukraine зібрав головне з матеріалів The Economist та WSJ , чому допомога Україні йде з затримками, постачання обмежені, а рішення Трампа залишаються непередбачуваними

Після першої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним у лютому 2025 року президент США Дональд Трамп захоплювався «великими перевагами» зближення з Росією та, здавалось, з нетерпінням чекав можливості відвідати Кремль, пише The Economist. Але 14 липня він оголосив, що США відновлять постачання Україні 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot та іншої зброї, пригрозивши запровадити 100% додаткові мита на країни, які ведуть бізнес із Росією, якщо мирна угода не буде укладена протягом 50 днів.

Цю заяву президент США зробив під час візиту до Вашингтона генсекретаря НАТО Марка Рютте. Зброю для України відтепер купуватимуть європейські союзники, а не постачатимуть зі складів США чи купуватимуть за кошти американських платників податків, як раніше. Хоча мільярди доларів, схвалені Конгресом за попереднього президента Джо Байдена, залишаються невикористаними, і Трамп, видається, не має наміру їх використовувати. «Це не моя війна, це війна Байдена», – каже він.

50 днів невизначеності

Трамп уже кілька разів давав Росії по два тижні на укладення угоди з Україною, тому в Україні радше стурбовані через затримку впровадження економічних санкцій для Росії. Голова зовнішньополітичного комітету Верховної Ради Олександр Мережко у коментарі The Economist назвав це «хорошою новиною», але застеріг, що «ці 50 днів можуть бути для України небезпечними, бо Путін точно їх використає» для активізації атак.

Світові нафтові ринки майже не відреагували на загрозу мит Трампа, навіть попри те, що вони можуть зачепити Китай, Індію та Бразилію. Це свідчить про скепсис щодо того, чи будуть ці мита взагалі застосовані, наголошує The Economist.

Трамп бачить у митах інструмент для досягнення різних цілей – від наповнення бюджету до припинення війн за кордоном, проте його рішення залишаються непередбачуваними. Він часто оголошує про нові мита, а потім домовляється про їхнє часткове скасування. Як саме Трамп координуватиме ці нові мита зі своєю ширшою торговельною війною – поки що не зрозуміло. Це суперечить його спробам залучити Індію до партнерства проти Китаю.

Система Patriot, яку потребує Україна, наразі у дефіциті. Але, за словами, Трампа, 17 таких ЗРК передадуть Україні. Фото Getty Images

Зброя на можливій паузі

Щодо зброї, то, на перший погляд, заява Трампа створює враження, що Україна отримає стабільний потік озброєння, яке можуть їй надати лише США. Зокрема – систему Patriot для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Це відбувається у момент, коли допомога від адміністрації Байдена вичерпується. Однак системи ППО зараз у дефіциті в усьому світі, зокрема через те, що США витратили багато перехоплювачів, захищаючи Ізраїль і Катар від іранських ракет під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном.

У червні 2025-го Пентагон навіть тимчасово призупинив постачання ракет-перехоплювачів і інших видів зброї Україні, нібито для ревізії американських запасів (але для Ізраїлю такої паузи не було). Згодом Трамп скасував це рішення.

Також Трамп не повідомив, яку ще зброю надасть Україні США. Це можуть бути далекобійні ракети, здатні досягати Москви. Байден надавав Україні ракети ATACMS із дальністю польоту близько 300 км, пише The Economist. Для удару по Москві потрібні ракети Tomahawk або більш непомітні JASSM-ER (із дальністю близько 800–1500 км залежно від модифікації). Чи ризикне Трамп такою ескалацією – навіть якщо зброю продаватимуть європейцям, а не напряму Україні – питання відкрите. До того ж далекобійні ракети також у дефіциті.

Пакет озброєнь для України може коштувати близько $10 млрд, кажуть двоє обізнаних джерел WSJ.

Цієї допомоги може бути недостатньо, щоб зупинити повільне просування російських військ на сході України. Ставлення до України серед прихильників Трампа й у частині його адміністрації залишається стриманим, якщо не ворожим.

Трамп відмовився відповідати на запитання про те, що він робитиме у разі, якщо Росія посилить атаки проти України. Немає свідчень, що Путін готовий відмовитися від своїх ключових цілей: анексії ще більшої частини української території та «усунення першопричин конфлікту», тобто нав’язування Україні нейтрального статусу або повернення її під контроль Росії.

Завод Lockheed Martin виготовив 500 перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot у 2024 році. Фото Getty Images

Німецький внесок та дилема пріоритетів для Patriot

У 2024 році завод Lockheed Martin виготовив 500 перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot і планує наростити виробництво до 650 одиниць до 2027-го. У Європейського консорціуму, який виробляє подібні ракети для франко-італійської системи SAMP-T, потужності значно менші. Щоб прискорити доставлення Україні систем Patriot, Німеччина та інші європейські країни можуть передати ракети зі своїх запасів за умови, що ці системи згодом буде компенсовано постачанням із США.

У понеділок, 14 липня, Трамп натякнув, що це частина його плану, заявивши, що Німеччина «надішле ракети на ранньому етапі» і що вони будуть «замінені». Ще один спосіб задовольнити потреби України – купувати системи Patriot і ракети-перехоплювачі безпосередньо з конвеєра. Але для іноземного замовника купівля Patriot може зайняти роки.

Щоб прискорити цей процес, Трамп міг би наполягти на тому, щоб Україна отримала пріоритет у черзі на нові постачання, пише WSJ. Але це означало б, що інші союзники США, які також замовили Patriot, мали б чекати. 14 липня, Трамп на зустрічі з Рютте також не уточнив, чи готовий він втрутитися у графік виробництва перехоплювачів. Байден вдавався до такого кроку під час свого президентства, щоб прискорити постачання Patriot Україні.

Процес постачання зброї Україні контролюватиме Алексус Ґрінкевіч – генерал ВПС США, який є головнокомандувачем НАТО та очолює Європейське командування США, пише WSJ.

Дональд Трамп і Марк Рютте на зустрічі в понеділок, 14 липня, у Білому Домі, де обговорювали допомогу Україні. Фото Getty Images

Мінливість Трампа

«Російська тактика полягає в тому, щоб змусити українців витратити всі наявні запаси ППО та залишити їх беззахисними перед наступом наприкінці літа або восени, – сказала WSJ ексвисокопосадовиця Пентагону в адміністрації Байдена Селест Волландер. – Щоб змінити розрахунок Путіна на перемогу, суттєві постачання мають тривати все літо».

Водночас рішення Трампа є знаковим. Його згода продавати сучасну зброю європейським союзникам для подальшої передачі Києву знаменує перший випадок, коли чинна Адміністрація США погодилася на постачання Україні озброєнь, що виходять за рамки рішень, ухвалених Джо Байденом, коментує WSJ.

Для Трампа ключовим є те, що уряди європейських країн погодилися платити США за зброю та передавати її Україні через механізми НАТО. Це дозволяє йому стверджувати, що він досяг своєї мети – перекласти більше тягаря допомоги Києву на союзників.

Водночас Трамп може знову змінити свою позицію, якщо його налякають ядерні погрози Путіна, спокусить обіцянка поступок на переговорах або він просто втомиться від військового тупика, додає The Economist. Його ставлення до Росії поступово змінюється. У лютому 2025 року він публічно принизив президента України Володимира Зеленського під час візиту до Білого дому й на деякий час припинив постачання Україні зброї та розвідданих. У квітні того ж року Трамп почав замислюватися, чи не «використовує його Путін», і пригрозив йому санкціями, але постійно давав Росії ще один шанс.

Позиція Трампа змінилася через місяці дипломатичної витримки України, лестощів європейських союзників (особливо Марка Рютте) та настирливих закликів від «яструбів» у Конгресі. «Протягом шести місяців президент Трамп намагався умовити Путіна сісти за стіл переговорів. Але атаки Росії на Україну лише посилились, – пояснив сенатор Ліндсі Грем в ефірі CBS. – Гра з Трампом була однією з найбільших помилок Путіна».

Трамп, який колись насміхався з Зеленського за те, що в нього «немає козирів», тепер вирішив підкинути йому кілька нових, принаймні на певний час, підсумовує The Economist.