Украинские разработчики системы, выявляющей огневые позиции артиллерии, привлекли $450 000 – Федоров

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Знакомство с венчурным фондом состоялось на Invest Demo Day, организованном Brave1. Оборонный кластер постоянно представляет инвесторам украинские defense tech компании и помогает разобраться, как устроен рынок, отметил Федоров.

По его словам, благодаря Brave1 инвесторы находят перспективные технологии, в которые им интересно вкладывать средства, а топовые разработки получают финансирование.

Одной из таковых стала Vidar Systems. Разработчики планируют потратить $450 000 на расширение команды и масштабирование продукта, чтобы его было удобнее использовать в боевых условиях.

Контекст

В 2024 году на украинской карте венчурных инвестиций появилось четыре новых фонда: Douple Tab Investments, Resist, Uklon Nezlamni и Koryos. Практически все они инвестируют в military или defence tech. «Старые» же гражданские фонды все больше задумываются о военной вертикали. В то же время у крупнейшего акселератора Украины, государственного Brave1, на рассмотрении уже 2000 проектов, которые ищут потенциальных инвесторов. Как устроен defence tech рынок, читайте в материале Forbes Ukraine.