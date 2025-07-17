Український ринок злиттів і поглинань (M&A) у першому півріччі 2025 року показав впевнене зростання, попри воєнні ризики та скромні економічні прогнози. Пожвавлення внутрішніх угод та придбання як всередині країни, так і за її межами сприяли зростанню кількості та вартості угод на 26% та 21% відповідно, йдеться у дослідженні M&A Radar: Україна від KPMG.
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Ключові факти
- Кількість M&A-угод в Україні зросла на 26%, до 34 транзакцій, а загальна розкрита вартість – на 21%, до $716 млн. Основний імпульс дало зростання внутрішньої активності: локальні інвестори забезпечили понад половину обсягу ринку.
- Ключовими угодами стали придбання Uvesa агрохолдингом МХП за $290 млн та купівля сервісу Uklon компанією «Київстар» за $155 млн.
- У першій половині року українські інвестори забезпечили понад половину обсягу M&A-угод – $367 млн за 25 транзакціями. Рік тому їхня частка становила лише 20%. Найбільша угода – інвестиція «Київстар» в Uklon – склала 42% цього обсягу. Активність охопила низку секторів – від агро до технологій, попри воєнні ризики.
- «Київстар» також продовжує трансформацію на цифрову екосистему: після купівлі Helsi за $10,5 млн компанія розглядає інвестицію $30–80 млн у Tabletki.ua.
- Водночас українські компанії інвестували $329 млн у закордонні активи – майже весь обсяг забезпечила угода МХП з іспанською Uvesa. Хоча кількість угод зменшилася (5 проти 8 торік), експансія тривала: $319 млн – у Європі, ще $10 млн – у Північній Америці.
- У першій половині 2025 року іноземні інвестори уклали лише чотири M&A-угоди в Україні (проти шести торік), загальна вартість впала до $20 млн. Половину обсягу забезпечила Європа, ще по одній угоді – з MEA та Північної Америки.
- Падіння пов’язане з відсутністю великих угод, таких як раунд Creatio чи інвестиція NJJ Capital торік. Утім, активність може зрости в другому півріччі – з огляду на інтерес до транспорту, інфраструктури та банківських послуг, зазначили аналітики.
- У першій половині 2025 року технологічний сектор забезпечив 27% M&A-угод, хоча їхня загальна вартість знизилась до $221 млн (проти $325 млн торік). Ключову роль відіграли три великі інвестиції «Київстару», що свідчить про фокус на цифрову інтеграцію та розбудову екосистеми.
- Сільське господарство залишилось головною опорою ринку – майже 50% загальної вартості угод і 21% їх кількості. Крім придбання Uvesa, МХП купив хорватську Toni d.o.o за $14,3 млн, посиливши зернову логістику в регіоні.
- Активізувався й ринок нерухомості: сім угод на $95 млн (проти п’яти на 40 млн торік). Серед них – придбання City Capital Group у центрі Києва та купівля KSE «Гольф Клубу» за $18 млн.
- Капітальні інвестиції стають важливим чинником економічного відновлення, особливо в енергетиці, комунальному секторі та будівництві – сферах, де ключовим пріоритетом є посилення інфраструктурної стійкості до воєнних ризиків.
- Південнокорейська Posco вклала $106 млн у сміттєспалювальну ТЕС в Одесі. Компанія NovaSklo зводить найбільший в Україні завод із виробництва листового скла – проєкт реалізують за підтримки UkraineInvest і за участі інвесторів із загальним фінансуванням €240 млн.
Контекст
Макроекономічна ситуація в Україні поступово стабілізується. Національний банк очікує зниження інфляції до близько 9% до кінця 2025 року та до 5% у 2026-му – завдяки жорсткішій монетарній політиці (ключова ставка зросла до 15,5%) і поступовому пом’якшенню валютних обмежень.
МВФ прогнозує зростання ВВП на 2–3%. Індекс очікувань ділової активності (50,8) свідчить про помірне відновлення бізнес-настроїв.
Ключову роль відіграє міжнародна фінансова допомога. ЄС уже виділив понад €20 млрд через Ukraine Facility. Велика Британія та США підтримують економіку України через програми Extraordinary Revenue Acceleration і Спільний фонд реконструкції (так звану «мінеральну угоду»).
Водночас тривають локальні ініціативи: запуск системи страхування воєнних ризиків, створення European Flagship Fund та розширення Ukraine European Investment Framework.
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