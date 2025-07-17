Український ринок злиттів і поглинань (M&A) у першому півріччі 2025 року показав впевнене зростання, попри воєнні ризики та скромні економічні прогнози. Пожвавлення внутрішніх угод та придбання як всередині країни, так і за її межами сприяли зростанню кількості та вартості угод на 26% та 21% відповідно, йдеться у дослідженні M&A Radar: Україна від KPMG.

Ключові факти

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Контекст

Макроекономічна ситуація в Україні поступово стабілізується. Національний банк очікує зниження інфляції до близько 9% до кінця 2025 року та до 5% у 2026-му – завдяки жорсткішій монетарній політиці (ключова ставка зросла до 15,5%) і поступовому пом’якшенню валютних обмежень.

МВФ прогнозує зростання ВВП на 2–3%. Індекс очікувань ділової активності (50,8) свідчить про помірне відновлення бізнес-настроїв.

Ключову роль відіграє міжнародна фінансова допомога. ЄС уже виділив понад €20 млрд через Ukraine Facility. Велика Британія та США підтримують економіку України через програми Extraordinary Revenue Acceleration і Спільний фонд реконструкції (так звану «мінеральну угоду»).

Водночас тривають локальні ініціативи: запуск системи страхування воєнних ризиків, створення European Flagship Fund та розширення Ukraine European Investment Framework.