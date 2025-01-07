Український ринок кібербезпеки зріс у чотири рази за вісім років

Обсяг українського ринку кібербезпеки збільшився в чотири рази за останні вісім років і досягнув $138 млн у 2024 році. Про це 7 січня повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації з посиланням на дані дослідження DataDriven Research & Consulting.

Деталі

Очікується, що протягом наступних пʼяти років ринок зросте ще на 50%, досягнувши $209 млн. Зараз частка України на світовому ринку кібербезпеки, який оцінюється у $186 млрд, становить менше ніж 1%.

Основний сегмент українського ринку – мережева безпека. Найшвидше розвиваються хмарна безпека, захист даних та захист кінцевих точок.

Ключові фактори, що стимулюють розвиток ринку в Україні: впровадження цифрових рішень у бізнесі та державному секторі, постійні кібератаки з боку Росії, зростання фінансової та репутаційної шкоди від кібератак, активне використання ШІ, підтримка міжнародних технічних проєктів та програм.

Повномасштабна війна Росії викликала збільшення кібератак, що значно підвищило попит на автоматизовані рішення та інноваційні технології. Найбільше атак зазнають державні установи, ОПК, телекомунікації, фінансові та енергетичні компанії.

Україна займає лідерські позиції на світовому ринку, випереджаючи інші країни в кіберекспертизі завдяки активній роботі в сегменті R&D, говорять аналітики. Український ринок переважає у сфері кіберрішень (57% порівняно з 53% на світовому ринку), що пояснюється воєнною ситуацією – війна змусила країну швидко впроваджувати автоматизовані системи для реагування на складні кібератаки.

Контекст

19 грудня 2024 року Міністерство юстиції повідомило про значний збій у мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина підтвердила, що сталася одна з найбільших кібератак на державні реєстри України.

Атака, організована російськими хакерами, призвела до тимчасового припинення роботи Єдиного та Державного реєстрів, які перебувають під контролем Мінʼюсту. Метою зловмисників було порушення функціонування критично важливої інфраструктури. За словами Стефанішиної, для відновлення роботи реєстрів знадобиться орієнтовно два тижні.

Хоча атака була серйозною, витік персональних даних поки що не підтверджено. Водночас в.о. керівника департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов зазначив, що розслідування триває і служба не може остаточно підтвердити чи спростувати можливість витоку. Стефанішина запевнила, що всі дані збережено й можуть бути відновлені, а реєстри будуть відновлені повністю, але для цього потрібен час.

Внаслідок атаки не працювали понад 60 державних реєстрів. Які наслідки і чи є загроза витоку даних для українців – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Причиною кібератаки могли стати як фішинг, так і підкуп працівників, які мали доступ до реєстрів, заявив Олександр Федієнко, голова підкомітету з питань безпеки в кіберпросторі Верховної Ради.