Українська IT-компанія Ajax Systems, що спеціалізується на системах безпеки, запустила новий завод у столиці Вʼєтнаму – Ханої. Протягом найближчого року тут планується створити понад 1000 нових робочих місць. Про це повідомляється в пресрелізі компанії від 11 листопада.
Деталі
- Виробничий комплекс площею 8300 м² дасть змогу Ajax Systems суттєво наростити потужності, диверсифікувати виробництво та зміцнити позиції на глобальному ринку. На новому майданчику виготовлятимуть повний асортимент пристроїв Ajax.
- «Відкриття заводу у Вʼєтнамі – це стратегічний крок до глобального масштабування та диверсифікації виробництва. Ми обрали саме цю країну завдяки вигідним умовам для промисловості, висококваліфікованим кадрам, розвиненим індустріальним паркам і широкій мережі постачальників», – прокоментував засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський.
- Паралельно компанія продовжує розвивати виробництво в Україні та Туреччині. Розробка нових продуктів ведеться в трьох R&D-центрах – у Києві, Львові та Вінниці. Для посилення присутності на міжнародних ринках Ajax Systems також формує локальні команди в різних країнах світу.
Контекст
Ajax Systems є найбільшим виробником професійних систем безпеки в Європі. Її продукцію використовують понад 4 млн людей у всьому світі. Виторг Ajax Systems у 2023-му – 7,5–8,5 млрд грн, за оцінкою Forbes Ukraine. Асортимент компанії налічує близько 180 пристроїв, що забезпечують захист від вторгнень, відеоспостереження, пожежну безпеку, а також рішення для автоматизації та підвищення комфорту в житлових і комерційних приміщеннях.
