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Ajax Systems виходить на ринок Бразилії

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Український виробник професійних систем безпеки Ajax Systems виходить на ринок Бразилії. Компанія будує власну локальну команду на чолі з регіональним керівником з продажу Едуардо Феліксом, йдеться у пресрелізі компанії від 29 квітня. 

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Деталі

  • У Бразилії буде доступна продукція Ajax Systems для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки, а також комфорту і автоматизації.
  • Бразильський ринок електронної безпеки завершив 2023 рік із доходом понад 12 млрд бразильських реалів (приблизно 85,1 млрд грн), що в середньому становить 13,75% зростання порівняно із результатами минулого року, зазначила компанія. 
  • На 2024 рік Бразильська асоціація виробників електронних систем безпеки прогнозує зростання на 18,5%. Це зумовлено активним впровадженням інтегрованих рішень для безпеки та домашньої автоматизації. Про стрімке зростання технологічного сектору також свідчить висока частка продуктів із функціями штучного інтелекту – 54%. 
  • Телекомунікації, житлова безпека, банківський сектор і роздрібна торгівля мають значний потенціал, зазначив Дієґо Ді Джузеппе – директор кластера у Південній Європі та Латинській Америці в Ajax Systems. За його словами, компанія планує представити свої інноваційні рішення з безпеки на бразильському ринку, прагнучи встановити нові стандарти, як це вже було зроблено в інших країнах. 
  • «Моя місія – ефективно керувати розвитком Ajax Systems у Бразилії через побудову стратегічних партнерств, розуміння унікальних особливостей місцевого ринку та надання рішень, які дійсно змінюють життя людей на краще», – прокоментував подію регіональний керівник з продажу у Бразилії в Ajax Systems Едуардо Фелікс.

Контекст

Заснована 2011 року Олександром Конотопським, Ajax Systems – найбільший виробник систем безпеки у Європі. Кількість користувачів систем безпеки Ajax Systems – понад 4 млн. Компанія має 180 продуктів у своєму портфоліо і команди в 60 країнах світу. 

Ajax Systems має власний логістичний хаб у Польщі та розвиває локальні команди на стратегічних ринках Іспанії, Італії, Великої Британії, Німеччини, Франції, ОАЕ, ПАР та інших країн.

У листопаді 2024-го під час Ajax Special Event компанія презентувала нові продукти, серед яких відеодзвінок та камера з ШІ, автономний хаб та розумні розетки для ринку США.

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