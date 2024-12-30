Кількість міжнародних посилок в Україну за три квартали 2024 року перевищила 53 млн штук на 44,6 млрд грн. По сумі це на 46% більше, ніж за весь 2023 рік. Такі дані наводить дослідницьке ГО «Інститут соціально-економічної трансформації», посилаючись на інформацію Міністерства фінансів.

Ключові факти

Найбільшу частку серед усіх міжнародних відправлень у 2024 році займають посилки з китайських інтернет-ресурсів. 43% всіх відправлень надійшло з сайту AliExpress, 22,46% – Cainiao.

Найшвидше зростання відбулося у китайського маркетплейсу Temu: у 2023 році його частка на українському ринку була менше 0,01%, а за девʼять місяців 2024-го вона досягла 12,23%.

Серед європейських ресурсів найбільше міжнародних посилок надійшло з польського LPP (Sinsay) – 5,82% з всіх відправлень та українського MakeUp – 2,7%.

Майже 98,6% отриманих міжнародних поштових відправлень – вартістю менше €150 та звільнені від оподаткування.

Контекст

Дані наведено в дослідженні «Аналітична робота щодо оподаткування товарів, які пересилаються поштовими (експрес) відправленнями» громадської організації Інститут соціально-економічної трансформації.

Маркетплейс Temu входить до китайської групи товарів PDD Holdings, який заснував Колін Хуан, 45 у 2015 році. Компанія запустила сайт бюджетних покупок Temu у вересні 2022 року. Зараз він працює у 45 країнах. Особливість роботи маркетплейсу – агресивний маркетинг, великі знижки новим клієнтам та додавання елементу гри в процес покупки.

В жовтні 2024 року ЄС розпочав розслідування щодо Temu, щоб зʼясувати, чи робить компанія достатньо для боротьби з продажем нелегальної продукції. Єврокомісія підозрює, що компанія порушує її новий закон про цифрові послуги. Якщо порушення буде виявлено, Temu може бути оштрафована на 6% її річного доходу.