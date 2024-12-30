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Украинцы получили 53 млн международных посылок на 44,6 млрд грн. Больше всего поступило из Китая

Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

1 хв читання

Количество международных посылок в Украине за три квартала 2024 года превысило 53 млн штук на 44,6 млрд грн. По сумме это на 46% больше, чем за весь 2023 год. Такие данные приводит исследовательское ОО «Институт социально-экономической трансформации», ссылаясь на информацию Министерства финансов.

Ключевые факты

  • Наибольшую часть всех международных отправлений в 2024 году занимают посылки из китайских интернет-ресурсов. 43% всех отправлений поступило с сайта AliExpress, 22,46% – Cainiao.
  • Самый быстрый рост произошел у китайского маркетплейса Temu: в 2023 году его доля на украинском рынке была менее 0,01%, а за девять месяцев 2024 года она достигла 12,23%.
  • Среди европейских ресурсов больше всего международных посылок поступило с польского LPP (Sinsay) – 5,82% из всех отправлений и украинского MakeUp – 2,7%.
  • Почти 98,6% полученных международных почтовых отправлений стоимостью менее €150 и освобождены от налогообложения.

Контекст

Данные приведены в исследовании «Аналитическая работа по налогообложению товаров, пересылаемых почтовыми (экспресс) отправлениями» общественной организации Институт социально-экономической трансформации.

Маркетплейс Temu входит в китайскую группу товаров PDD Holdings, которую основал Колин Хуан, 45, в 2015 году. Компания запустила сайт бюджетных покупок Temu в сентябре 2022 года. В настоящее время он работает в 45 странах. Особенность работы маркетплейса – агрессивный маркетинг, большие скидки для новых клиентов и добавление элемента игры в процесс покупки.

В октябре 2024 года ЕС начал расследование по Temu, чтобы выяснить, делает ли компания достаточно для борьбы с продажей нелегальной продукции. Еврокомиссия подозревает, что компания нарушает ее новый закон о цифровых услугах. Если нарушение будет обнаружено, Temu может быть оштрафована на 6% ее годового дохода.

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