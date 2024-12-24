Українці знову можуть скористатися послугою зміни мобільного оператора. Потужність бази даних розширили

Українці знову можуть скористатися послугою перенесення номера мобільного звʼязку: 23 грудня відновлена робота Центральної бази даних, що адмініструється Українським державним центром радіочастот (УДЦР), повідомив регулятор.

Деталі

Потужності розширено, а база даних відновила свою роботу і працює в штатному режимі, йдеться у повідомленні НКЕК.

За даними УДЦР, на 18:00 23 грудня опрацьовано 25 450 заявок щодо перенесення номерів, з яких перенесено 1849.

Черг при виконанні технологічних процесів немає. Хто подав заявку та очікує на перенесення номера отримає результат найближчим часом, зазначила НКЕК.

Контекст

Послуга перенесення номерів (MNP) дозволяє абоненту при переході до іншого мобільного оператора зберегти свій мобільний номер.

16 грудня УДЦР зафіксував 17 012 заявок на перенесення номера, повідомила пресслужба відомства на запит Forbes. Це майже в чотири рази перевищило середньодобове навантаження на ЦБД за весь час функціонування системи.

У грудні відбулося різке зростання попиту на послугу перенесення номерів до lifecell, що значно перевищило технічні можливості Централізованої бази даних, розповіли Forbes у пресслужбі lifecell.

Таке навантаження призвело до уповільнення роботи ЦБД, збільшення часу на опрацювання повідомлень та накопичення черг відправки повідомлень. Через це система призупинила.

6 грудня «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%.

16 грудня оператор «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%. Проте вже наступного дня «Vodafone Україна» відтермінував це рішення для абонентів, які вже користуються.

lifecell поки не планує підвищення тарифів, йшлося у відповіді пресслужби компанії на запит Forbes Ukraine від 10 грудня. Для його абонентів є альтернативні пропозиції з фіксованою вартістю до кінця 2025-го.