Телеком-регулятор за день отримав 17 000 заявок на перенесення номера. До кого переходять абоненти

Понад 10 000 абонентів «Київстар» та понад 2800 абонентів «Vodafone Україна» перенесли свої номери на lifecell в період з 10 по 18 грудня. Про це свідчать дані Центральної бази даних, що адмініструється Українським державним центром радіочастот (УДЦР) йдеться у відповіді пресслужби відомства на запит Forbes.

Ключові факти

16 грудня УДЦР зафіксував 17012 заявок на перенесення номера, йдеться у відповіді пресслужби відомства на запит Forbes. «Це майже в чотири рази перевищило середньодобове навантаження на ЦБД за весь час функціонування Системи», – додають у відомстві.

«У грудні відбулося різке зростання попиту на послугу перенесення номерів до lifecell, що значно перевищило технічні можливості Централізованої бази даних», – йдеться у відповіді пресслужби lifecell на запит Forbes.

Таке навантаження призвело до уповільнення роботи ЦБД, збільшення часу на опрацювання повідомлень та накопичення черг відправки повідомлень, що викликало уповільнення в обробці процесів перенесення номерів, йдеться у відповіді пресслужби УДЦР.

Через це система призупинить роботу в період з 08:30 ранку 20 грудня до 16:15 того ж дня, йдеться на сайті НКЕК. «Зупинка роботи ЦБД на технічне обслуговування на 6 годин та збільшення пропускної потужності систем дозволить обробляти близько 20 000 заявок на добу», – додають у відомстві.

«Держава терміново у три рази збільшує потужності Центральної бази даних і ми дякуємо за цю оперативну реакцію. Адже кількість абонентів, які зараз виявили намір перейти до lifecell, сильно перевантажила систему», – каже СЕО групи компаній DVL Михайло Шелемба.

Контекст

6 грудня найбільший в Україні оператор мобільного зв’язку «Київстар» анонсував підвищення вартості тарифів у середньому на 25%. 16 грудня другий за кількістю абонентів оператор «Vodafone Україна» оголосив про підвищення тарифів передплати в середньому на 37%. Наступного дня після оголошення про підвищення тарифів «Vodafone Україна» відтермінував це рішення для абонентів, які вже користуються, йдеться у відповіді пресслужби оператора «Економічній правді». Для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20 січня 2025-го, компанія також надасть три пакети послуг поспіль за старою вартістю.

Мобільний оператор lifecell поки не планує підвищення тарифів, йшлося у відповіді пресслужби компанії на запит Forbes Ukraine від 10 грудня. Нині для абонентів третього гравця є альтернативні пропозиції з фіксованою вартістю до кінця 2025-го.