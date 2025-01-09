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«Укрпошта» домовилась про партнерство з маркетплейсом Temu. Що зміниться для споживачів

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Оператор поштового звʼязку «Укрпошта» розпочинає стратегічне партнерство з китайським маркетплейсом Temu, повідомив генерального директора АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський. Очікується, що це прискорить та покращить доставку відправлень українським споживачам.

Ключові факти

  • Сторони вирішили оголосити про початок стратегічного партнерства після пілотного проєкту, впродовж якого «Укрпошта» доставила понад 1,5 млн посилок із Temu.
  • «І не просто доставила, а розмитнила та доставила у піковий період понад 80% відправлень за 3 дні й менше», – наголосив Смілянський.
  • Партнерство поєднує бізнес-модель Temu та розгалужену мережу доставки «Укрпошти», яка включає понад 30 000 точок обслуговування по всій Україні, і дозволяє доставляти відправлення протягом 3 днів після прибуття в країну, що значно підвищує швидкість для клієнтів.
  • Протягом січня-березня 2025 року «Укрпошта» планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та ставить завдання доставляти понад 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.
  •  За словами Смілянського, «Укрпошта» є лідером ринку не лише експортних посилок, а й передує у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень).

Контекст

Кількість міжнародних посилок в Україну за три квартали 2024 року перевищила 53 млн штук на 44,6 млрд грн. За сумою це на 46% більше, ніж за весь 2023 рік. Такі дані наводить дослідницьке ГО «Інститут соціально-економічної трансформації», посилаючись на інформацію Міністерства фінансів. Найбільшу частку серед усіх міжнародних відправлень у 2024 році займають посилки з китайських інтернет-ресурсів. 43% всіх відправлень надійшло з сайту AliExpress, 22,46% – Cainiao.

Найшвидше зростання відбулося в китайського маркетплейсу Temu: у 2023 році його частка на українському ринку була менше 0,01%, а за девʼять місяців 2024-го вона досягла 12,23%.

Маркетплейс Temu входить до китайської групи товарів PDD Holdings, який заснував Колін Хуан у 2015 році. Компанія запустила сайт бюджетних покупок Temu у вересні 2022 року. Особливість роботи маркетплейсу – агресивний маркетинг, великі знижки новим клієнтам та додавання елементу гри в процес покупки. З моменту запуску в Україні у березні 2024 року Temu пропонує асортимент продукції у понад 200 категоріях — від товарів для дому до електроніки. 

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