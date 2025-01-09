«Укрпошта» домовилась про партнерство з маркетплейсом Temu. Що зміниться для споживачів

Ключові факти

Сторони вирішили оголосити про початок стратегічного партнерства після пілотного проєкту, впродовж якого «Укрпошта» доставила понад 1,5 млн посилок із Temu.

«І не просто доставила, а розмитнила та доставила у піковий період понад 80% відправлень за 3 дні й менше», – наголосив Смілянський.

Партнерство поєднує бізнес-модель Temu та розгалужену мережу доставки «Укрпошти», яка включає понад 30 000 точок обслуговування по всій Україні, і дозволяє доставляти відправлення протягом 3 днів після прибуття в країну, що значно підвищує швидкість для клієнтів.

Протягом січня-березня 2025 року «Укрпошта» планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та ставить завдання доставляти понад 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.

За словами Смілянського, «Укрпошта» є лідером ринку не лише експортних посилок, а й передує у доставці посилок із Китаю (понад 60% відправлень).

Контекст

Кількість міжнародних посилок в Україну за три квартали 2024 року перевищила 53 млн штук на 44,6 млрд грн. За сумою це на 46% більше, ніж за весь 2023 рік. Такі дані наводить дослідницьке ГО «Інститут соціально-економічної трансформації», посилаючись на інформацію Міністерства фінансів. Найбільшу частку серед усіх міжнародних відправлень у 2024 році займають посилки з китайських інтернет-ресурсів. 43% всіх відправлень надійшло з сайту AliExpress, 22,46% – Cainiao.

Найшвидше зростання відбулося в китайського маркетплейсу Temu: у 2023 році його частка на українському ринку була менше 0,01%, а за девʼять місяців 2024-го вона досягла 12,23%.

Маркетплейс Temu входить до китайської групи товарів PDD Holdings, який заснував Колін Хуан у 2015 році. Компанія запустила сайт бюджетних покупок Temu у вересні 2022 року. Особливість роботи маркетплейсу – агресивний маркетинг, великі знижки новим клієнтам та додавання елементу гри в процес покупки. З моменту запуску в Україні у березні 2024 року Temu пропонує асортимент продукції у понад 200 категоріях — від товарів для дому до електроніки.