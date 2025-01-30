«Укрпошта» оголосила про партнерство з британською Royal Mail. Українські підприємці можуть зекономити на відправленнях

Державний оператор поштового звʼязку «Укрпошта» та Пошта Сполученого Королівства (Royal Mail) домовилися про співпрацю як партнери у низці послуг. У межах партнерства тариф на пересилання відправлень до 1 кг знизиться на 15%. Саме послуга «Дрібний пакет PRIME» – найбільш популярна серед українських підприємців, повідомила пресслужба «Укрпошти».

Деталі

Для українських підприємців, які працюють на міжнародних платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, категорія відправлень пакетів PRIME до 1 кг є найпопулярнішою – нею користуються понад 60% клієнтів «Укрпошти», які експортують за кордон.

Понад 60 000 українців вже продають свої товари на міжнародних інтернет-майданчиках, а Велика Британія – друга за популярністю країна для українських експортерів, які обирають онлайн-платформи для своїх продажів, зазначається у повідомленні.

«Укрпошта» здійснює щоденне сполучення між Києвом і Лондоном за спеціальним магістральним маршрутом. Час доставки становить від 4 днів. За даними «Укрпошти», 95% поштових відправлень у грудні 2024 року було доставлено в межах 10 календарних днів.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 28 січня 30 чемпіонів диджиталізації

Контекст

Співпраця з Royal Mail є продовженням партнерства «Укрпошти» зі Сполученим Королівством у сфері міжнародних транспортних послуг. У березні 2024 року, «Укрпошта» оголосила про співпрацю з DHL Global Match, що має операційні потужності в Лондоні і доступ до аеропортів Великої Британії. Це скоротило терміни доставки відправлень з України до інших країн.

«Укрпошта» – лідер у міжнародних поштових імпортно-експортних операціях в Україні. У 2024 році поштовий оператор обробив 37,5 млн відправлень.