«Укрпошта» змінить процедуру виплати пенсій у прифронтових зонах після російського удару по селищу Ярова на Донеччині. Внаслідок атаки, здійсненої Росією із застосуванням керованих авіабомб, за попередніми даними, загинула щонайменше 21 людина, ще стільки ж людей отримали поранення. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський 9 вересня.

Деталі

«Сьогодні в нас важкий день. Вперше країна-вбивця по-звірячому скинула КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині, вбивши понад 20 осіб та поранивши інших. Мої співчуття родинам загиблих», – написав Смілянський.

Він розповів, що начальниця місцевого відділення Укрпошти Юлія отримала поранення під час атаки. «Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає – вона вже в лікарні», – зазначив гендиректор.

Смілянський заявив, що компанія постійно вдосконалює процедури безпеки. За його словами, під час нападу автомобіль «Укрпошти» був припаркований під деревами, щоб знизити ризик виявлення, але, ймовірно, координати місця видачі пенсій були передані ворогу.

«Укрпошта» спільно з військово-цивільною адміністрацією розробила нову процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб забезпечити баланс між безпекою та наданням базових послуг населенню. Деталі я не коментуватиму публічно», – зазначив Смілянський.

Контекст

9 вересня Росія завдала удару авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині, коли місцеві жителі отримували пенсії, повідомив президент України Володимир Зеленський. За попередньою інформацією, загинули понад 20 осіб. Голова Донецької ОВА, уточнюючи дані після заяви президента, повідомив про щонайменше 21 загиблого та таку ж кількість поранених.

На місці трагедії працюють рятувальники, медики, поліція та представники місцевої влади. Вони надають допомогу постраждалим і встановлюють остаточні наслідки цього злочину.