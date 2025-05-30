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Кабмін дозволив критично важливим для ЗСУ підприємствам бронювати більше людей

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Кабмін збільшив обсяги бронювання від мобілізації працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань. Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 30 травня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. 

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Деталі

  • Уряд оновив правила бронювання військовозобов’язаних під час мобілізації та у воєнний час. Змінено також умови, за якими визначають, які компанії, установи чи організації вважаються критично важливими для економіки та підтримки армії в особливий період.
  • До правил додали нові положення про бронювання працівників компаній, що охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу, навіть якщо ці компанії мають різну форму власності. Йдеться про ті, де засновником або власником є підприємства зі 100% державною часткою.
  • Уточнено також, за якими критеріями такі компанії можуть вважатися критично важливими для економіки та життєдіяльності країни в особливий період.

Контекст

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію». Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони. 

Уряд 28 лютого змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і порядок визначення критичності підприємств. До загальної кількості заброньованих працівників включатимуть тих, хто був мобілізований після 18 травня 2024 року.

Державні органи більше не зобов’язані проводити 72-годинну перевірку даних про працівника під час бронювання. Термін анулювання відстрочки для працівників підприємств скорочено до пʼяти днів. Для визначення критичності підприємства враховуватимуть середню зарплату за місяць.

Після змін у правилах бронювання підприємства можуть подавати заявки на більшу кількість співробітників. У розрахунок тепер включають і тих, кого мобілізували після 18 травня 2024 року.

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