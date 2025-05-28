Після змін у правилах бронювання підприємства можуть подавати заявки на більшу кількість співробітників. У розрахунок тепер включають і тих, кого мобілізували після 18 травня 2024 року, повідомила пресслужба Мінцифри 28 травня.

Деталі

Якщо раніше до загальної кількості військовозобов’язаних працівників зараховували лише тих, хто перебуває на військовому обліку, то тепер враховують і мобілізованих після 18 травня. Це означає, що підприємство зможе забронювати більше людей.

Накриклад, якщо на обліку було 80 працівників, а ще 20 – обілізовані після 18 травня, раніше можна було забронювати 40 (50% від 80). Тепер – 50 (50% від 100).

Щоб мобілізовані були враховані автоматично, їхні дані мають бути оновлені у ТЦК та СП. Якщо цього не зроблено – роботодавець має подати запит. Також до списку не потрапляють працівники, заброньовані в інших компаніях.

Хто має право подавати заявку: юридичні особи або їхні філії; компанія повинна бути у Єдиному переліку критично важливих підприємств (армія, інфраструктура, економіка, медицина тощо); працівники мають бути офіційно оформлені; у Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що працівника «виключено з військового обліку», тобто він працює і не стоїть на обліку в ТЦК та СП.

Контекст

З 1 грудня 2024 року уряд ввів нові вимоги до бронювання співробітників від мобілізації. Зміни оприлюднені в постанові Кабміну №1332 від 23 листопада. Усі бронювання тепер здійснюватимуться через «Дію». Причина зміни правил – аудит «заброньованих» підприємств, який понад місяць проводило Міністерство оборони.

Уряд 28 лютого змінив порядок бронювання військовозобов’язаних і порядок визначення критичності підприємств. До загальної кількості заброньованих працівників включатимуть тих, хто був мобілізований після 18 травня 2024 року.

Державні органи більше не зобов’язані проводити 72-годинну перевірку даних про працівника під час бронювання. Термін анулювання відстрочки для працівників підприємств скорочено до пʼяти днів. Для визначення критичності підприємства враховуватимуть середню зарплату за місяць.